Астрологи рассказали, что завтра принесет удачу трем знакам Зодиака

Сделанные в этот день покупки будут радовать долгое время, а инвестированные деньги принесут большие дивиденды.

Луна в растущей фазе располагает к росту энергии и преумножению благосостояния. Поэтому в субботу лучше всего заняться вопросом капиталовложения.

Ночное светило проходит через созвездие Тельца, а этот знак - символ материального благополучия и стабильности. Сделанные в этот день покупки будут радовать долгое время, а инвестированные деньги принесут большие дивиденды. Также субботний день 29 февраля благоприятен для отдыха с семьей, пишет НВ.

Гороскоп на завтра: Овен

Овнам стоит быть осторожными за рулем, поскольку завтра высока вероятность аварий. В остальном это вполне благополучное время, которое принесет много приятных эмоций. Проведите его с семьей и близкими друзьями - вы получите заряд позитивной энергии и узнаете массу полезного.

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Гороскоп на завтра: Лев

Запланированные ранее крупные приобретения лучше совершить сейчас. В субботу отправляйтесь за покупками, и вы наверняка сможете получить их даже со скидкой. Словом, именно в вопросе траты денег вам будет везти больше всего. Вечером сходите в кино, скорее всего, вы получите замечательные впечатления от фильма.

Гороскоп на завтра: Близнецы

Близнецы точно знают, как важно поддерживать связь со старыми знакомыми и друзьями детства. Вот и завтра у них будет возможность убедиться в этом лишний раз, поскольку в течение дня они получат звонок, который впоследствии окажется судьбоносным.