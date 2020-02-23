цей матеріал доступний українською

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые разбогатеют в марте

12:34, 23 февраля 2020
Астрология
243 0
Денежные везунчики марта 2020 - знаки Зодиака / фото: passion.ru

Финансовый гороскоп 2020 года от астролога Павла Глобы для всех знаков Зодиака поможет избранникам звезд укрепиться в вере в успехе и станет отличной мотивацией отбросить сомнения из-за трудностей и мелких неурядиц, которые так и норовят отвлечь внимание от основных целей, чтобы в результате достойно отпраздновать триумф.

Астролог рассказал, кому из знаков Зодиака в марте 2020 повезет с работой и финансами всего. Везунчиками стали Львы, Весы, Тельцы и Скорпионы, пишет "РБК-Украина".

Львы

Читайте такжеАстрологи назвали самые щедрые знаки Зодиака

В случае со Львами в марте 2020 богатство может прийти в руки довольно неожиданно, оно словно свалится с неба. Это может быть большая удача в лотерее, неожиданное наследство, внезапные дивиденты от давно позабытого дела. Астролог говорит о значительной степени везения, однако в то же время напоминает поговорку про лежачий камень - важно не просто ждать с моря погоды, но доводить до ума свою корабелу, ведь фортуна может прийти и благодаря нынешнему бизнес-проекту, а на счастливый лотерейный билет тоже необходимо потратить деньг.

Весы

Рожденные под созвездием Весов смогут в марте показать, что название у знака Зодиака самое подходящее - считать звонкую монету можно будет вволю, если только взвешенно подойти к собственным силам и не растрачиваться по пустякам. Положите на одну чашу весов ваш самый грандиозный бизнес-проект, а на вторую разместите личные усердие, рассудительность и целеустремленность, и при правильной балансировке все инвестиции окупятся сполна. Астролог рекомендует не пытаться делать сотню дел одновременно, а реализовывать задумки по мере выполнения.

Кстати, в данном случае финансовый и любовный гороскопы для Весов указывают на повышенную вероятность достижения пика везения, и, возможно, на фоне радости от богатства могут перейти на более высокий уровень и романтические отношения.

Тельцы

У Тельцов в этом месяце будут не редко возникать искушения форсировать рабочие проекты, что может сыграть в минус для карьеры. Особенно это будет проявляться во второй половине марта. Астролог настоятельно рекомендует представителям этого знака Зодиака не спешить, сдерживать эмоции и более рационально подходить к решению насущных проблем и вопросов - только четкая и постепенная реализация планов позволит добиться финансового благополучия, а оно в марте 2020 предопределено звездами... если не "наломаете дров". Так, конец марта по прогнозам способен принести вам существенное пополнение бюджета.

Скорпионы

Читайте такжеАстрологи назвали три caмыx нecoвмecтимыx знaка Зoдиaкa

Скорпионы в марте имеют высокие шансы добиться богатства за счет конвертирования усидчивости и трудолюбия в звонкую монету. Имея четкую цель, представители этого знака Зодиака должны всецело не ней сфокусироваться и не отвлекаться на сторонние проекты. Впрочем, астролог рекомендует также быть открытым к вынужденным изменениям - при необходимости сменить работу не стоит пугаться - эта новая площадка для вашей занятости способна стать ступенькой вверх по карьерной лестнице.

Ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вскоре встретят свою любовь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #астролог#гороскоп 2020