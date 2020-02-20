Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака улыбнется удача в первой половине 2020 года

Первое полугодие 2020 года предоставляет много шансов и интересных возможностей для «земных» знаков.

Представители стихии Земли получат довольно много интересных перспектив, реализации которых будут помогать благоприятные положения планет.

Об этом пишет slovofraza.

Тельцы

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Они могут получить великолепную отдачу от собственной работы и труда в глобальном смысле, но для того чтобы что-то получать, нужно что-то отдавать. Именно поэтому Тельцам в предстоящем году следует вкладываться в себя и собственные проекты, для того чтобы иметь возможность оценить различные положительные эффекты. Иногда для этого потребуется выходить из собственной зоны комфорта, но разве новые свершения не стоят того?

Девы

Представители этого знака зодиакального ряда будут иметь возможность отыскать собственный жизненный путь и понять свое предназначение. Они получат идеальные возможности для того чтобы определить, как действовать дальше в глобальном смысле и как воплотить наилучшим образом собственную жизненную миссию. Для того чтобы лучше понять в чем стоит оптимальный выбор, Девам следует получше прислушиваться к собственной душе.

Козероги

Транзит Юпитера через созвездие Козерога принесет, как минимум, способен принести множество положительных перемен. Юпитер дает изобилие во всем и является крайне благоприятной планетой, старайтесь только сохранять себя в гармонии и самим избегать чрезмерных крайностей.