Гороскоп на 17-23 февраля: астролог назвала везунчиков и неудачников недели

19 февраля Солнце переходит в знак Рыб, начинается период тайных дел.

С 17 февраля по 10 марта Меркурий, планета мышления и коммуникаций, находится в ретроградном движении в знаке Рыб, а это оказывает сильное влияние на отношения с ближним окружением. Часто возникают недопонимания, обостряется чувствительность. Неконтролируемые эмоции и приступы паники без особых причин, вносят хаос в привычную жизнь и налаженные процессы. Возможны препятствия в поездках, сложности с документами, конфликты.

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19 февраля Солнце переходит в знак Рыб, начинается период тайных дел. В период движения Солнца и ретроградного Меркурия по знаку Рыб, то, что скрывается, часто становится явным. Те люди, кто не имеет никаких секретов, становятся более сентиментальными, настроенными на лирический лад, их легче разжалобить, вызвать сочувствие. Успех возможен у людей, занятых в сфере искусства, психологов, а также тех, кто интересуется нетрадиционными науками, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

В сложившихся обстоятельствах хорошо заниматься саморекламой и продвижением по службе. Карьера и другие амбиции выступают на первый план, ваши действия оказывают важное влияние на ваше будущее. Если вы упорно работаете, то сможете привлечь вни­мание окружающих и тех, кто обладает властью и влиянием. Сейчас очень сложно скрывать то, что вы, по каким-либо причинам, не хотите афишировать. Окружающие замечают ваши дела и достижения, будь они негативными или положительными.

Телец

Наполненная энергией атмосфера способствует проявле­ниям ваших талантов в разнообразных видах деятельности. Ваши физические усилия дадут желаемый результат, если будут сосредоточены на высшем образовании, религии, политике, путешествиях, культурных стремлениях, иностранных языках, литературном творчестве и издательском бизнесе. Подходящее время для судебных и юридических дел или повторного брака. У вас могут появиться дела за границей, иностранцы сыграют важную роль в решения важных для вас вопросов.

Близнецы

Может возникать ощущение, что вы движетесь против течения, ваша критичность оказывается весьма сниженной в этот период. Любые ваши дела требуют больших энергозатрат, возникают препятствия, сложно проходят переговоры. В любых ситуациях, доверяйте своей интуиции, только в этом случае вы сможете получить приемлемый для себя результат от приложения усилий. Люди, которые вас окружают, становятся более эмоциональными, из-за чего сложно найти взаимопонимание по важным для всех вопросам.

Рак

Ваши энергия и энтузиазм должны быть направлены на партнерские и другие союзы, сотрудничество и общение с окружающими. Вдох­новение, вызванное другими людьми, по­буждает вас к физическим действиям. Добиваться поставленных целей в одиночку будет гораздо труднее, чем вместе с партнером или партнерами. В большинстве ситуаций первый шаг делают другие люди, предоставляя вам возможность решать, как поступить в дальнейшем. Вероятны разно­гласия, но серьезных конфликтов удастся избежать.

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Лев

Оценка и развитие вашего таланта и навыков потребу­ют затрат времени и внимания. Хорошее время для поиска информации или идей по исследовательским проектам или решения вопросов наследства, совместных доходов. В эти дни вы проявляете больше энергии и энтузиазма в работе, и это хорошо, поскольку вам предстоит уйма дел — на рабочем месте и дома. Вы склонны к немедленно­му разрешению возникающих проблем, а если не находите немедленного решения, то можете раздражаться и делать поспешные выводы.

Дева

Хорошее время для соприкосновения с миром прекрасного. Большое влияние на принятие решений оказывает чтение религиозной и психологической литературы, что благоприятно для развития образного мышления. Склонны пересматривать свои идеологические установки. В это же время вы становитесь более внушаемыми, вас легче убедить, размыть границы ваших представлений. Возможно возвращение к каким-то тайнам, скрываемой информации. Вы тонко чувствуете настроения людей могут видеть их скрытые мотивы поведения.

Весы

Домашние дела, семейные взаимоотно­шения, сделки по недвижимости, требуют времени и внимания. Если вы подумы­ваете о возобновлении взаимоотношений или достижений личной физической цели, пришло время привести эти планы в исполнение. Если вы пла­нируете переезд, наступило время осуществить его. В этот период активизируются вопросы, касающиеся семьи, дома, родителей. Семья требует в это время много забот, ваша помощь может потребоваться родителям или кому-то из членов семьи.

Скорпион

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Усиливается ваше внутреннее чутьё, вы способны угадывать слабые места конкурентов, понимаете возможные препятствия в реализации ваших планов. Если у вас есть цель и вы ее отчетливо себе представляете, сможете максимально приблизиться к ее реализации. Очень важно любой свой шаг обдумывать, что в этот период сделать не просто. Т.к. ваши действия обусловлены влиянием вашего настроения. Если вы сможете трезво оценить свои возможности, просчитать возможные варианты, то неделя окажется для вас очень удачной.

Стрелец

Легко находите свое место в обществе, можете создать свою команду, почувствовать эффективно структуру отношений социального типа. Этот период способствует обучению, коммуникациям и различным поездкам. Повышается уровень интуиции, обостряется чувство справедливости, честности. Посещение тех мест, в которых вы были ранее, принесет вам благоприятные возможности и знакомства, а потребность в ощущении авторитета, будет удовлетворена. Вы можете стать примером для окружающих.

Козерог

Появляется возможность улучшить свое социальное положение и отношения с окружающими вас людьми. Вероятны успехи материального плана, эффективно выбрать деятельность и профессию в тех сферах, в которых у вас есть опыт. Не рекомендуется начинать новых проектов и проявлять себя в незнакомых для себя делах. С осторожностью принимайте все необычное, цените порядок и надежность. В эти дни вы можете казаться со стороны холодными и бесчувственными, так как предпочитаете не показывать своих эмоций.

Водолей

Особое внимание можно уделять различным заведениям, сообществам, благотворительным организациям. Рутинная работа будет плохо ладиться, решения для обыденных проблем будет даваться трудно. Будет полезным, если вы будете стараться ориентироваться на свой опыт, желательно реально давать оценку вашим возможностям и шансам, не давайте брать верх воображению. У вас появится время обдумать все, прежде чем что-то высказать. Деньги в этот период, для вас являются синонимом независимости и свободы.

Рыбы

Появляется возможность осознать свои желания, а также найти внешние и внутренние ресурсы и резервы для проявления и понимания своих способностей и целей. Это время удачно для всех дел, которые связаны с уединением, вдохновением и отдыхом. Не желательно заниматься важными делами, так как в такие дни ослабевает ощущение реальности, но период благоприятен для прояснения различных фактов. В это время рекомендуется отдохнуть, расслабиться и отдаться на волю чувствам, только так можно сбросить с себя груз бытовых и рабочих проблем.