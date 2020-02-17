Гороскоп на март: месяц удачи для Тельцов и суматохи для Козерогов

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на март для всех знаков Зодиака.

Первый месяц весны – период обновления и ожидаемых развитий событий. Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на март для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет g2020.su.

Овен

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Стабильный месяц ожидает Овна во всех сферах. Возможна даже некая апатия и желание отдыха, что вполне можно позволить. Астролог советует не предпринимать ничего для кардинальных перемен. Основное – сохранить достигнутое ранее. Одинокие Овны пригласят на свидание неординарного человека, но дальше встреч отношения не зайдут. Семейные знаки будут намечать шаги для будущих достижений, планировать покупку недвижимости и переезд. В работе знак ожидает спокойный период, отмеченный планомерными исполнениями задач и получением прибыли.

Телец

Март – месяц удачи, спокойствия, радостных известий. Для получения подарков судьбы Тельцу ничего не нужно будет предпринимать. Вы всегда будете в нужное время в нужном месте, наслаждайтесь благосклонностью звезд. В середине месяца вас ожидает увлекательная туристическая поездка в кругу родных людей, друзей. В конце месяца в дом нагрянут гости из другого города. Приятное времяпровождение окажется еще и полезным. В любви у Тельцов – период гармонии и взаимности, что положительно скажется на психоэмоциональном настроении знака.

Близнецы

Для Близнецов высшие силы придержали рабочие задачи, которые в марте 2020 накроют с головой. Времени ни на что другое хватать не будет, но финансовый результат позволит одарить близких людей подарками и себя не обидеть. В середине месяца возможна ответственная командировка, по результатам которой ожидайте повышения в должности. Семья может высказывать претензии по поводу занятости, но перспектива совместного отдыха на зарубежном курорте смягчит настрой домочадцев.

Рак

Физические и эмоциональные силы потребуются Раку для победы над навалившимися проблемами в марте 2020 года. Вы будете крутиться, как белка в колесе, чтобы успеть выполнить намеченные планы и уделить время требовательной второй половине. Личные отношения Рака в марте будут под ударом, который выдержат только крепкие, проверенные временем пары. Остальные достойно пройдут период расставания, очистив место для новых взаимных чувств. Внимания потребуют и старшие члены семьи. Раку придется потратиться финансово для поддержания здоровья родных людей. Светлая полоса не за горами, и удача уже на пороге вашего дома.

Лев

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Деловые отношения – сфера, в которой Лев преуспеет в первый весенний месяц. Ему нет равных в профессиональных знаниях. Вы – отличный руководитель и исполнитель, без вас работа просто стоит на месте. Заслуженные признания и награды в рабочем направлении повлияют на ваш и без того горделивый характер. Как всегда, под удар попадут близкие люди, члены семьи, которые нуждаются в вашем внимании и тепле. Смените гнев на милость, снимайте корону у входа в свой дом, и отношения начнут приносить удовлетворение и радость.

Дева

Увлечение творчеством, новым хобби или привычным делом поможет Деве пережить эмоциональное напряжение, возникшее в работе. Вы достаточно наработались для того, чтобы позволить себе расслабиться. Однако отпуска не предвидится, придется черпать силы из внутренних резервов – любимого занятия и семьи. Родные люди окажут всяческую поддержку и понимание в сложившейся ситуации. Одиноких Дев ожидает судьбоносная встреча, которая положит конец одиночеству и грусти.

Весы

Подведение итогов, оценка ситуации и поступков ожидает Весы в марте 2020 года. Вы пересмотрите свои взгляды касательно отношений, признаете свои ошибки, встанете на путь исправления. Единственное место, где удача не подведет – работа. Тут не предвидится никаких проблем. В остальном будьте готовы оперативно реагировать на происходящее вокруг. Личные отношения – ваша тревога и боль. Сумев простить и получить прощение, вы обеспечите себе комфортную жизнь, наполненную пониманием и любовью. Вашего внимания потребуют дети. Не откажите им в помощи, это вложение в будущее.

Скорпион

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Скорпиону придется проявить свою хватку, деловитость, умение вести переговоры, чтобы преуспеть в марте 2020 года. В работе вы вступите в честную борьбу, в которой одержите победу. В личных отношениях спокойствие будет сменяться бурной страстью. Пары со стажем достойно выдержат разногласия. Те, кто недавно в отношениях попадут под влияние партнера и будут задумываться о правильности своего выбора. Март не опасен с точки зрения расставания. Если и придется принимать решения – они будут одобрены обоюдно, к взаимному комфорту.

Стрелец

В марте Стрелец будет тщательно планировать жизнь, поэтому будет успевать везде и во всем. На это время хорошо планировать посещение государственных инстанций, переоформление юридических документов. Звезды покровительствуют бумажным делам, используйте это время эффективно. Семейным Стрельцам в марте посчастливится наслаждаться гармонией, а одиноких знаков ожидает множество знакомств, встреч, контактов. Не отказывайтесь от приглашений, велика вероятность встречи своей судьбы.

Козерог

Суматоха, заботы, решение вопросов ожидает Козерога в Марте 2020 года. Вы потребуетесь всем и сразу: семье, коллективу, дальним и близким родственникам. Вспомнят о вас и друзья, которым без вас также покажется грустно. Бурная деятельность, активность утомит вас. К концу месяца захочется тишины и уединения. Любимый человек обрадует шикарным подарком. Обратите внимание на здоровье, возможно, потребуется обращение к доктору.

Водолей

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Начало весны будет спокойным для Водолея. Все сферы жизни открыты гладкими дорогами, а чувство юмора знака поможет относиться к мелочам с долей иронии. Профессиональная деятельность выйдет на передний план, открыв новые горизонты в достижении целей. Месяц удачный для финансовых вложений, смены имиджа, обращения в салон красоты. Удачными будут также поездки, путешествия, прогулки выходного дня. Бытовые стычки в семье будут гаситься мягкостью, сдержанностью знака, который ценит свой тыл.

Рыбы

Энергия Рыб в марте будет плескать через край. Прилив сил и жажда перемен помогут сдвинуть с места дела, отложенный в долгий ящик. Рыбы преуспеют во всем: личных отношениях, работе, семье. Астролог советует с осторожностью впускать новых людей в свою жизнь. Не следует в этот период доверять первым встречным. Только проверенные временем отношения не вызовут подозрений. Берегите любимого человека, вас очень ценят и балуют.