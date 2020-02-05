Астролог рассказала, что дарить девушкам на День всех влюбленных по знакам Зодиака

Астролог Марина Скади рассказала, какой подарок придется по вкусу каждому знаку Зодиака.

День всех влюбленных не за горами, а значит мужчинам пора задуматься, что подарить своим вторым половинкам на самый романтичный праздник в году.

Астролог Марина Скади рассказала УНИАН, какой подарок придется по вкусу каждому знаку Зодиака.

Что подарить женщине-Овну на 14 февраля

Женщина – Овен, будет рада полезным и функциональным вещам, особенно, если они будут яркие и необычные, которые позволят ей выделиться из толпы - ей нравится все новое интересное. Она уделяет большое внимание своей внешности и физической форме. Выбирая, чем приятно удивить женщину-Овна, подарите ей дорогую бижутерию и украшения, красивые ароматные свечи, спортивные принадлежности или фирменные кроссовки, либо что-то из новинки современной технологии – от наушников до современных гаджетов.

Что подарить женщине-Тельцу на 14 февраля

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Женщина, родившаяся под знаком Тельца, любит все эффектное и стремится окружать себя эстетически привлекательными, незаурядными, и, одновременно с этим, практичными предметами, приносящими пользу. Можно подарить ей дорогой шоколад и деньги в красивом конверте - она купит на них рациональную и функциональную вещь. Любые предметы – от кухонных принадлежностей до косметики и парфюмерии, при всей своей практичности, должны иметь привлекательный и эстетичный дизайн.

Что подарить женщине-Близнецам на 14 февраля

Женщине-Близнецам, очень подойдет парфюмерная продукция, причем, она совсем не должна быть очень дорогой. Самое главное, чтобы духов было много и чтобы они были представлены легкими, невесомыми ароматами. Стильные аксессуары - яркие и оригинальные сумочки, перчатки, ремни, часы, но не делового стиля, очень впечатлят женщину, родившуюся под знаком Близнецов. Предметы декора, интересные мелочи для интерьера, а также, ювелирные украшения и бижутерия, будут ей по душе.

Что подарить женщине-Раку на 14 февраля

Женщине, родившейся под знаком Рака, приятны любые красивые вещи и безделушки, которыми можно украсить свой дом или использовать в хозяйстве. Вряд ли, она оценит оригинальность вашего подарка. Зато вы не ошибетесь, если подарите ей то, что радовало ее и раньше, даже если уже подарено несколько картин или диванных подушек. Рак обожает все, что связано с прошлым, воспоминаниями, стариной, так что, подарив ей фотоальбом, фотоаппарат или что-либо в антикварном стиле, вы ее очень обрадуете. Вы всегда попадете в точку, если выберете в качестве подарка что-нибудь к столу: посуду, набор чашек, кухонные аксессуары.

Что подарить женщине-Льву на 14 февраля

Женщине, родившейся под знаком Льва, лучше всего дарить золотые украшения с драгоценными камнями. Еще один вариант – старинное антикварное украшение или экстравагантную дизайнерскую вещь. Можно подарить абонемент в дорогой спа-салон или шикарный салон красоты – такой презент позволит ей, в полной мере, почувствовать вашу заботу. Билеты на ледовое или фаер-шоу, на концерт известного исполнителя или в театр, очень порадуют ее. Вечер в шикарном ресторане или даже квест-комната с интересным сюжетом, очень понравится женщине-Льву.

Что подарить женщине-Деве на 14 февраля

Женщина-Дева, будет очень рада, чему-нибудь из бытовой техники. Ей, также, понравятся комнатные цветы в горшках, Дева любит и умеет ухаживать за собой. Поэтому очень хорошими подарками для нее могут стать: профессиональная косметика по уходу за лицом и телом, декоративные косметические средства натуральных оттенков, парфюмерная продукция «холодных ароматов». Хорошее золотое кольцо или серьги небольшого размера, без лишних изысков и украшений, ее очень порадуют. Отличный вариант – элегантные золотые часы с простым, но элегантным дизайном.

Что подарить женщине-Весам на 14 февраля

Женщина-Весы, большие рукодельницы, с удовольствием примут что-то из этой категории: от наборов вязальных спиц и ниток до швейной машинки. Если у нее есть домашние животные, то аксессуары или одежда для домашнего питомца, приведут ее в восторг. Женщина-Весы «не затрачивая немало времени и усилий на то, чтобы сохранить свою красоту в первоначальном состоянии. Поэтому, она будет вне себя от радости, если вы презентуете ей различную парфюмерно-косметическую продукцию, средства по уходу за кожей лица и тела.

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Что подарить женщине-Скорпиону на 14 февраля

Женщины-Скорпионы, терпеть не могут банальных подарков. Изделия из натурального камня, мистического характера, принесут им, много, положительных эмоций. Скорпионы верят в Судьбу, поэтому будут рады оберегу или талисману, защищающему от сглаза. Ароматические свечи, массажное масло или другие аксессуары для романтического вечера, приведут ее в восторг. Также, она не откажется от современной бытовой техники, компьютерных или телефонных аксессуаров – самое главное, чтобы этот прибор был многофункциональным и мощным.

Что подарить женщине-Стрельцу на 14 февраля

Женщина-Стрельцы, любят украшения, аксессуары и парфюмерию. Все должно быть ярко, можно и, желательно, иностранного производства. Не обязательно это должно быть дорого, главное, чтобы качественно и эффектно. Подойдет все для путешествий и спорта – от ярких чемоданов до модных гаджетов, подсчитывающих калории и количество шагов. Большие букеты цветов, ленточки и воздушные шары, очень порадуют таких женщин. Больше, чем сам подарок, женщина –Стрелец ценит романтическую и праздничную атмосферу.

Что подарить женщине-Козерогу на 14 февраля

Для женщины-Козерога, семья - это оплот. Качественные вещи, призванные хранить уют, будь то постельное белье, скатерть, кухонные принадлежности, придутся ей по душе. Различные детали интерьера, которые, со временем, не потеряют своей актуальности - дорогая ваза, скатерть, картина. Можно подарить деловые аксессуары. Она, искренне, обрадуется всему, что сочетает в себе: высокое качество, строгость форм, практичность. Поездка в горы, экскурсии и путешествия по горной местности, наверняка, порадуют женщину-Козерога.

Что подарить женщине-Водолею на 14 февраля

Отличный подарок для женщины-Водолея – это небольшое приключение с комфортом. Путевка на остров, билеты на круиз, вечеринка с друзьями, поход на премьеру – лучшие для нее подарки. Она будет рада нематериальным или непрактичным подаркам, которые разбудят ее мощную фантазии. Важно учитывать то, что она не оценит подарок-розыгрыш в свой адрес. А вот просто забавные подарки и сувениры, экзотические цветы, придутся ей по душе. А также, любой необычный прибор, который станет верным помощником в домашних делах, наверняка, придется ей по вкусу.

Что подарить женщине-Рыбам на 14 февраля

Женщина, родившаяся под знаком Рыбы, будет очень рада подарочному сертификату: СПА процедуры или экзотический массаж, танцы, сертификат на индивидуальный пошив одежды или на покупки в магазине. Подарите эмоции! Она будет рада оберегам и амулетам, домашним растениям, ночникам и декоративным светильникам, которые помогут создать в доме романтичную атмосферу. Аксессуары и предметы декора, связанные с водой, все то, что относится к водной стихии, приведет ее, в настоящий восторг.