Астролог рассказала, что подарить мужчинам на День всех влюбленных по знакам Зодиака

Астролог Марина Скади рассказала, какой подарок придется по вкусу каждому знаку Зодиака.

День всех влюбленных не за горами, а значит девушкам самое время задуматься, что подарить своим возлюбленным на самый романтичный праздник в году.

Астролог Марина Скади рассказала УНИАН, какой подарок придется по вкусу каждому знаку Зодиака.

Что подарить мужчине-Овну на 14 февраля

Мужчина, родившийся под знаком Овна – лидер, стремится быть в центре внимания. В быту предпочитает минимализм, без лишних вещей и запасов. Любит спорт, хобби, достаточного смелого и экстремального характера. Лучшими подарками для него, будет что-то полезное для активной жизни, например, в туристических походах – от рюкзаков до палаток. Будет рад хорошим спортивным вещам, а также, различным качественным аксессуарам и предметам кожгалантереи. Не против будет получить в дар и коллекционное оружие.

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Что подарить мужчине-Тельцу на 14 февраля

Мужчина - Телец любит качественные вещи, причем, они должны быть удобные, за модой он не гонится. Необычные и оригинальные подарки, вряд ли, произведут впечатление, но вот что-то из классики, он, конечно, оценит. Подарок для Тельца должен быть добротным и основательным, «на века», чтобы им можно было любоваться и гордиться. Денежные подарки, он, также, очень любит – от сувениров и растений, притягивающих деньги, до копилок и дорогих кошельков. Телец – гурман, он будет рад элитному чаю, кофе или дорогому алкоголю.

Что подарить мужчине-Близнецам на 14 февраля

Мужчина, родившийся под знаком Близнецов, будет рад любой вещи, которая сможет, как-то, облегчить быт и сделать его интереснее. Он очень любит подарки, которые можно всегда иметь при себе – от телефона до ноутбука. Если ваш мужчина планирует пойти на обучающие курсы, он будет рад получить подарочный сертификат на обучение. Сертификат на мастер-класс, в соответствии с его интересами, он, также, сможет оценить. Умные книги в подарочном сувенирном издании, будут ему по вкусу.

Что подарить мужчине-Раку на 14 февраля

Мужчина-Рак любит подарки, которые создают уют и комфорт, как на его рабочем месте, так и дома. Все что связано с водной стихией, понравится ему: это может быть небольшой комнатный фонтан для увлажнения воздуха, аквариум или светильник с имитацией водоема. Для мужчины-Рака, даже более, чем сам подарок, важны слова, с которыми ему его вручают, ведь он очень романтичный и чувствительный. Кроме того, ваш подарок должен быть красиво упакован, т.к. представители этого знака Зодиака, придают внешней форме, большое значение.

Что подарить мужчине-Льву на 14 февраля

Мужчине-Льву, подарок, даже, менее важен, чем торжественная речь в его честь. Из подарков лучше что-то такое, что подчеркивает статус, например, ежедневник в дорогом кожаном . переплете. Интересные тематические статуэтки, в виде короля или императора, бронзовые шахматы, очень понравятся представителям этого знака Зодиака. Если нет денег на дорогой подарок, уделите внимание красивой и оригинальной упаковке. Можно подарить билеты на концерт или интересное шоу.

Что подарить мужчине-Деве на 14 февраля

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Мужчины-Девы очень практичны, поэтому, предпочитают вещи, которым можно найти какое-либо применение. Наилучший способ сделать представителю этого знака Зодиака хороший подарок – это спросить о его желаниях, напрямую. Хорошим вариантом будет, также, комплект хорошего постельного белья или дорогих полотенец. Мобильные телефоны и стильные чехлы, ноутбуки и планшеты являются неотъемлемыми атрибутами практически всех Дев, так как они считают их очень полезным и нужным изобретением.

Что подарить мужчине-Весам на 14 февраля

Мужчина-Весы, отличается очень тонким вкусом, всегда следит за собой и обожает красивые и качественные вещи. Он старается создать в своем доме, не только приятную и комфортную, но и максимально здоровую атмосферу. Для этого ему, наверняка, пригодится специальный ионизатор для очистки воздуха от вредоносных микробов. А кресло-качалка, например, принесет в его дом еще больше комфорта и уюта. Украшения, аксессуары, парфюмерия, косметика для бритья, также, приведет его в настоящий восторг. Весы обладают утонченным и прекрасным художественным вкусом, поэтому, картина, статуэтка или другой предмет интерьера, такому мужчине, подойдет.

Что подарить мужчине-Скорпиону на 14 февраля

Мужчины-Скорпионы очень расчётливы и с радостью, принимают денежные подарки. Они очень ценят свободу, а деньги для них – это часть такой свободы. Главное, нужно учесть, что их нужно преподносить, оригинально. Скорпионы, редко, придают серьёзные значения праздникам, поэтому не стоит их спрашивать “что подарить”, так как их ответ будет таким как “ничего”. Поэтому, старайтесь сами разгадать их желания и удовлетворить их, проявив немного фантазии и творчества. При выборе подарка, ориентируйтесь на вещи, которые сделаны из природных материалов: кожа, дерево, камни, железо и т.д. Замечательно, если эти вещи будут сделаны, вручную.

Что подарить мужчине-Стрельцам на 14 февраля

Мужчины-Стрельцы, будут рады любым ярким и веселым подаркам, причем, стоимость, не имеет значения. Ему понравятся изделия народного творчества, подчеркивающие традиции разных народов и культур. Можно устроить пышный праздник с шарами из сердечек и фейерверком. Путевка на отдых в другую страну, очень впечатлит такого мужчину. Поскольку, он любитель приключений. Ему подойдут соответствующие вещи: рюкзак, термос, хороший спортивный компас. Стрельцы любят играть, поэтому, нарды или покерный набор, будет очень кстати, как минимум, это престижно.

Что подарить мужчине-Козерогу на 14 февраля

Мужчины-Козероги, очень талантливые люди. Внимательно присмотритесь – и сразу поймёте, чем любит заниматься ваш Козерог. Подарите ему что-то для любимого занятия. Будь то новый набор инструментов или удочка и снаряжение для рыбалки. Лучше ему дарить подарки долговечные и рациональные. Потому, любая качественная вещь для домашнего уюта, придётся ему по душе.

Подарите им что-то тёплое и мягкое, при этом, но, сначала, никаких эмоций на его лице вы не обнаружите. Но со временем, вы увидите, что Козерог, во всю, использует ваш подарок.

Что подарить мужчине-Водолею на 14 февраля

Мужчине-Водолею, не следует преподносить деньги в конверте – это слишком банально. Он будет рад мобильному гаджету, но это должно быть, какое-нибудь, интересное устройство – как минимум, планшет-трансформер или что-нибудь подобное. Найдите флешку необычной и оригинальной формы - он обрадуется такому подарку даже в том случае, если подобные накопители у него уже есть. Чашка с подогревом, сочетает в себе все качества, которые ценит каждый Водолей – функциональность, оригинальность и технологичность.

Что подарить мужчине-Рыбам на 14 февраля

Мужчины, родившиеся под знаком Рыб, любят, не столько практичные и нужные вещи, сколько все то, что дарит эмоции. Правильный подарок для него – это что-то, подаренное с душой. Для мужчины, рожденным под знаком Рыб, подарок должен быть изысканным. Презент, заказанный специально или любая вещь, выполненная по индивидуальному заказу – это особое внимание, которое ваш мужчина, очень оценит. Качественная репродукция знаменитой картины классического художника – большая, в роскошной тяжелой раме – это прекрасный подарок, который вызовет радость и благодарность вашего мужчины.