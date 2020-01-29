Названы самые ревнивые знаки Зодиака

Первое место традиционно занимает ревнивец Скорпион.

Астрологи назвали три самых ревнивых знака Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

Скорпион

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Скорпионы известны своим даром обольщать и соблазнять. Помогают в этом их коммуникативные навыки и сексуальная привлекательность. Несмотря на то, что они авантюристы по природе и любят пробовать все новое, они остаются верны своей второй половинке (при условии, что это действительно любовь).

Лев

Правильно подобранные слова и манера поведения могут подтолкнуть Льва поддаться соблазну. Но это не значит, что он легко пожертвует своими отношениями. Он обязательно просчитает наперед, как ему выгодней поступить. У Львов очень высокое самомнение и удивить их очень сложно.

Рак

Если речь идет о настоящих чувствах, то Рак на 100% предан и верен своей второй половинке. Вот только… Учитывая требовательность Рака, иногда даже самые крепкие отношения могут зайти в тупик. До тех пор, пока счастлива его вторая половинка, Рак остается верным.