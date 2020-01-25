Гороскоп на завтра, 26 января, для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят удачу

Завтра трудоемкими хлопотными делами лучше заниматься в первой половине дня.

Завтра неписаные коллективные правила будут важнее формальностей. Подходящий день для приятельского общения, бесцельных прогулок, свободных занятий. Можно продолжить вчерашний разговор, вновь обсудить недавние события.

Фокус внимания часто будет оказываться в будущем, однако строить твердые планы не стоит, лучше пока положиться на интуицию или довериться судьбе. Трудоемкими хлопотными делами лучше заниматься в первой половине дня.

Овен

Для Овнов воскресенье – день свободы. В выборе занятий и режима можно положиться на собственную интуицию, на случай или на друзей. Не стоит кардинально менять сегодня планы или компанию, начинать серьезные разговоры на новые темы. Лучше уделить время гладко идущим делам, так как в ближайшие дни в них возможна заминка. Вплоть до ночи важным предметом размышлений и разговоров могут оставаться мысли о будущем.

Телец

Тельцам завтра звезды дарят целый день для того, чтобы осмыслить вчерашние необычные впечатления, поразмышлять об увиденном или услышанном. Вплоть до ночи придется подстраиваться под обстоятельства - особенно, если вы проводите время в группе друзей или в семье, неформально общаетесь с коллегами, партнерами по бизнесу или начальством. Не рекомендуются завтра активные новые приключения, начинания и эксперименты.

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Близнецы

Завтра сохраняется интерес Близнецов к путешествиям, общению, учебе или исследованиям. Можно использовать этот день для дополнительной адаптации к незнакомым условиям или изучения нового для себя мира: чужой культуры, нового информационного пространства, неизведанной области знаний. Обстоятельства завтра склоняют к некоторой инертности, не удастся кардинально сменить маршрут, угол зрения, тему общения.

Рак

Завтра Ракам предстоит ориентироваться на атмосферу в семье, группе друзей или социуме. Личные интересы завтра будут отодвинуты на второй план (за исключением тех случаев, когда они удачно совпадут с коллективными нуждами). Наиболее чувствительным Ракам стоит спрятать свою ранимость. Это не самый подходящий момент для доверительных бесед, любовных признаний и других личных контактов с интимным оттенком.

Лев

В этот день Львам стоит заботиться о своей репутации, особенно, среди друзей и коллег. Общение с партнером завтра останется интересным, если вы проводите время не наедине друг с другом, а в компании общих друзей или за совместным хобби, требующим связей с миром. Вчерашний разговор сегодня вряд ли свернет в принципиально новое русло, но все самое главное может быть уже сказано и вами, и вашим собеседником.

Дева

Завтра Девам стоит быть внимательнее не только к своим обязанностям, но и к самочувствию. Завтра непривычный режим общения, поток новой информации или другое нестандартное обстоятельство могут отразиться на состоянии нервной системы, вызвать переутомление или соматические нарушения. Выполнив действия, необходимые по ситуации, лучше остановиться. Важные мелочи рекомендуется обсуждать в первой половине дня.

Весы

Весам завтра звезды подсказывают, что новой информации у них на данный момент в избытке. Хорошо обсуждать уже возникшие мысли и полученные сведения, но вряд ли стоит пытаться немедленно претворять все идеи в жизнь. Если у вас есть активное хобби, лучше заняться им с утра. Завтра не стоит перегружать новыми контактами, знаниями и впечатлениями детей. Одна из наиболее приятных сторон дня – дружелюбная атмосфера.

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Скорпион

Скорпионам завтра стоит прислушаться к словам домочадца, к мнению друга, партнера, клиента, работодателя, владельца жилья. День удачен для обсуждения домашних и корпоративных планов. В семье или группе завтра может появиться свой «спикер». Для вашего выступления это не идеальный момент, но если вам есть что сказать, то молчать не стоит. Важно избегать формальностей, говорить в дружелюбной демократичной манере.

Скорпион

Стрельцы вплоть до ночи сохранят интерес к окружающему миру, потребность в связях и движении, но энергии станет меньше. В течение суток снизится динамика интересующих вас процессов, могут уйти или утратить интерес к разговору ваши недавние собеседники. Не исключено завтра, что и ваш собственный энтузиазм станет меньше. Мероприятия, требующие повышенной активности и маневренности, лучше осуществлять утром.

Козерог

Козерогам завтра не стоит спешить с возвращением в мир привычных шаблонов и сценариев. Можно провести этот день вне правил и предписаний, не мучить себя строгими требованиями и жесткими рамками. Это не лучшие сутки для традиционной аналитики, планирования, для покупок и договоренностей. Если вас остро интересует какой-то необычный «факультативный» вопрос, самое время бросить все и исследовать его подробнее.

Водолей

Водолеи завтра проведут этот день под впечатлением вчерашних событий и акций. Возможно, какого-то разговора, выступления, личного дебюта или значимой новости. Звезды подсказывают, что завтра повторить недавний подвиг в полной мере вы не в состоянии, и советуют ставить себе чуть менее масштабные цели. Например, достойное продолжение интересной беседы вместо радикального ее разворота в новом направлении.

Рыбы

В этот день звезды не советую Рыбам активно напоминать о себе. Не время выделяться из толпы и привлекать к себе внимание. В общих мероприятих вам завтра лучше оставаться на вторых ролях или участвовать на общих основаниях. В личных контактах дружелюбие важнее сентиментальности и чувственности. Не рекомендуется проявлять инициативу, подталкивать вторую сторону к откровенности и выяснению отношений.