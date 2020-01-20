Гороскоп на неделю: астрологи советуют рассчитаться с долгами и закончить начатые дела

По словам астрологов, после новолуния - подходящее время для реализации бизнес-идей и творческих замыслов.

Убывающая Луна обязывает закрыть старые долги и закончить начатые дела. В этот период астрологи советуют не торопиться с новыми инициативами.

25 января наступит новолуние, а значит, до этого момента нужно постараться закончить максимум начатых ранее дел. После этого Луна вновь пойдет в рост - подходящее время для реализации бизнес-идей и творческих замыслов, пишет НВ.

Гороскоп на неделю: Близнецы, Весы, Дева

Дела семейные сейчас на первом месте. Ваши близкие нуждаются в вашей помощи и поддержке, и кто-то из них боится попросить совета. Будьте чуткими и терпеливыми, возможно, скоро и вам понадобится их помощь.

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Недавно ваше материальное положение пошатнулось. Но сейчас оптимальное время для поиска новых источников дохода. Проанализируйте свое резюме, подберите подходящие вакансии, удача непременно вам улыбнется.

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Рутина начинает понемногу затягивать вас, и вот вы чувствуете усталость и упадок сил. Постарайтесь меньше нервничать из-за пустяков, ведь все идет по плану. И найдите хобби - пусть это звучит банально, но так вы сможете отвлечься.

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Будьте осторожными, принимая ответственные решения. Сейчас не время для активных действий, лучше проанализируйте свои поступки за последнее время и сосредоточьтесь на устранении кармических хвостов. Для этого нужно завершить все ранее начатые дела.

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