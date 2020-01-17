Астрологи назвали везунчиков и лузеров февраля: гороскоп для всех знаков Зодиака

Как утверждают астрологи, четыре знака Зодиака ждет успех во всех сферах жизни, но особенно им повезет в финансовой.

Астрологи составили гороскоп на февраль-2020 для каждого из знаков Зодиака.

По их прогнозам, главным счастливчиком февраля станет Овен, а главным лузером - Стрелец.

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Гороскоп для Овна, Тельца, Девы и Весов - везунчиков февраля

Как утверждают астрологи, эти четыре знака Зодиака ждет успех во всех сферах жизни, но особенно им повезет в финансовой.

Овен. Денежные поступления не за горами. Стоит помнить, что распоряжаться ими нужно с умом, тогда без проблем сможете их приумножить. На работе возможна премия и даже повышение!

Телец. Ваше звездное время настало: смело рискуйте, и все у вас получится. Звезды сулят этому знаку Зодиака получение прибыли и даже лотерейный выигрыш. Более того, вы можете спланировать поездку, о которой так давно мечтали.

Дева. В личной жизни этого знака Зодиака в феврале все будет спокойно и без перемен. А вот где грядут неожиданные перемены, так это на работе. Возможно повышение зарплаты и карьерный рост. Главное правило - сохраняйте спокойствие.

Весы. Деньги потекут рекой, а вместе с ними и яркие незабываемые события в феврале. Возможна покупка недвижимости, переезд, смена места работы. Но это все пойдет вам на пользу.

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Гороскоп для Близнецов, Львов, Стрельцов и Козерогов - лузеров февраля

Звезды сулят неприятности в феврале 2020 четырем знакам Зодиака. По словам астрологов, у представителей этих зодиакальных созвездий будет "бомбить" по всем фронтам.

Близнецы. Неприятности начнутся на работе, там вас могут подставить, причем те коллеги, от которых вы не ожидали такого. Затем "апокалипсис" будет наблюдаться и в личной сфере, возможны расставания и громкие ссоры.

Лев. Чувства немного остыли, поэтому будет чувствоваться некая раздражительность в отношениях с партнером. Астрологи советуют немного отдохнуть друг от друга. Возможны рискованные предложения, от которых стоит сразу же отказываться.

Стрелец. Вас может подвести здоровье, затем начнутся проблемы на работе. Астрологи советуют абстрагироваться и не обращать внимание на выпады завистников. Не подписывайте важные документы!

Козерог. Особенно тяжелой будет первая половина февраля. Вы будете раздражительны и уставшие. Поэтому лучше всего задуматься об отпуске, иначе не избежать проблем со здоровьем и ссор с коллегами.

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Гороскоп для Раков, Скорпионов, Водолеев и Рыб, которых ждет нейтральный февраль

Рак. Плыть по течению - таков ваш слоган на февраль. И в этом нет ничего плохого, поскольку звезды сулят спокойный и размеренный период. Все останется без изменений.

Скорпион. В первой половине месяца возможны конфликтные ситуации, но во второй наступит затишье во всех сферах. Астрологи советуют чаще выходить в свет и не забывать об отдыхе.

Водолей. Февраль подарит вам возможность наконец-то заняться собой. Во второй половине месяца возможны непредвиденные расходы. Чтобы потом не жалеть, следите за своим кошельком.

Рыбы. Февраль будет напоминать им качели: возможны перепады настроения, метания, необдуманные решения. Разобраться в себе и всем этом поможет спорт и медитации.