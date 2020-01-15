Високосный год: что нельзя делать в 2020 году

Високосный год опасен, но это не значит, что у вас нет возможности обойти неурядицы стороной.

Високосный год считается непредсказуемым, поэтому очень важно знать, что категорически нельзя делать в это время.

Опасности могут подстерегать в любой из сфер. Эксперты расскажут, как их обойти стороной, передает SlovoFraza.

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Какие опасности нас ждут в 2020 году

Во-первых, эксперты настоятельно не рекомендуют рисковать. Чем больше человек рискует в високосный год, тем выше вероятность того, что он наткнется на проблемы, решения которых найти будет невозможно. Любой шаг в любой сфере жизни должен быть обдуманным. Стоит избегать беспричинных трат, предательств, обмана, измен и ссор.

Во-вторых, в этот год не стоит начинать грандиозные проекты в домашних делах, на работе. Менять работу тоже не рекомендуется. Любые невзгоды лучше временно переждать на берегу, не бросаясь в гущу событий. Дома не стоит начинать полномасштабного ремонта, если есть хотя бы малая толика сомнений.

Третий пункт — свадьбы. Отношения можно укрепить и без росписи, без официального заключения брака. Это нужно отложить на потом. Правда, если вы запланировали все заранее, то отменять ничего не стоит. Эксперты рекомендуют просто повысить уровень внимательности и сохранять осторожность.

Как преодолевать проблемы в 2020 году

Несомненно, високосный год опасен, но это не значит, что у вас нет возможности обойти неурядицы стороной. Советы астрологов подскажут, как повысить энергетику, обойти риски и найти пути к счастью.

Также не стоит быть мнительными. В високосный год можно играть свадьбу, делать ремонт, переезжать или покупать что-то дорогостоящее. Главное — помнить, что дурные приметы нейтрализуются вашей мощной энергетикой и уверенностью в себе. Тщательное планирование поможет обойти стороной любые неудачи.

Если же у вас этой уверенности и силы духа нет, то лучше временно отказаться от важных дел и рискованных предприятий. Вернуться к ним можно будет позднее, когда вы сможете подойти к тому или иному вопросу максимально сфокусированными.