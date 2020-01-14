Водолей: полная характеристика знака Зодиака

Основные черты характера, которые отличают Водолеев от остальных знаков, – изобретательность и непредсказуемость.

Водолей – одиннадцатый знак Зодиака, период которого продолжается с 21 января по 18 февраля.

Один из самых сложных и противоречивых знаков, его стихия – воздух, символ – человек, который держит в руках два сосуда: в одном – живая вода, в другом – мертвая. Планеты-покровители – Сатурн и Уран. Камни-талисманы: нефрит, аметист, обсидиан, яшма, змеевик, авантюрин и жемчуг.

Основные черты характера, которые отличают Водолеев от остальных: изобретательность, независимость, преданность и непредсказуемость.

Характеристика Водолея

Водолеи полны противоречий, яркие индивидуалисты, склонные к перепадам настроения. Представители данного знака обладают ярким темпераментом, не выносят рутины и скучных обязанностей. Они свободолюбивы и независимы.

Читайте такжеКозерог: полная характеристика знака ЗодиакаНезаменимым другом и единомышленником Водолея делают умение завязывать нужные связи, а также оригинальные идеи и взгляд на мир.

Водолей любит экспериментировать, выделяться, рисковать и находить новейшее. Он всегда стремится к новым приключениям, не сосредотачиваясь на чем-то одном. Из всех знаков Водолея можно характеризовать как самого непредсказуемого.

Вместе с тем рожденные под знаком Водолея очень преданные натуры, хотя настоящих друзей у них не так уж и много. Длительные и серьезные отношения обычно Водолеи поддерживают недолго, так как предпочитают новые знакомства постоянной дружбе. Знакомства заводят быстро, с ними всем легко. Доверяются же они не всем, а только близким знакомым.

Мужчина Водолей

Главные достоинства мужчин, рожденных под знаком Водолея – гуманность, сила воли и лояльность. Они от рождения обладают развитой эмпатией, а потому готовы помогать даже малознакомым людям. При этом Водолеев нельзя заставить изменить своим принципам. Их внутренняя сила особенно ярко проявляется в критических ситуациях.

Среди недостатков Водолея астрологи выделяют повышенную возбудимость, недальновидность и сарказм. Легковозбудимая нервная система заставляет его сильно переживать даже из-за незначительных конфликтов. А усугубляется это тем, что Водолей зачастую не в состоянии оценить трудности и делает неверные шаги на жизненном пути.

Представительниц противоположного пола Водолеи привлекают обаянием, любезностью и красноречием. На первый взгляд может показаться, что он проникновенно интересуется всем, что ему все знакомо, и что у него есть ответы на все вопросы.

Женщина Водолей

Женщина, рожденная под знаком Водолея, привлекает своей удивительной легкостью в общении. Она может поддержать любую беседу и без труда высказать точку зрения о чем угодно. И это неудивительно, потому что представительница этого знака очень любознательна, а потому является кладезем самой разной информации.

Они отличаются изящной внешностью и острым умом. Креативны, решительны и любят иногда даже шокировать публику.

Женщина Водолей не пойдёт по проторённой дорожке, она найдёт свою. Ее жизнь постоянно меняется, так как она находит все новые увлечения, новые знакомства, любит путешествовать и получать яркие эмоции.

Эта женщина легка на подъём и в любое время может сорваться с места в поисках новых приключений.

В любви женщины Водолеи очень романтичны, дружелюбны, чутки и щедры. Они сексуально раскрепощены и точно знают, чего хотят от мужчин. В то же время могут показаться отвлеченными из-за неугомонного стремления оставаться независимыми.

Ребенок Водолей

Дети, рожденные под знаком Водолея, очень энергичные, непредсказуемы и общительны. От такого малыша можно ожидать что угодно, его можно увидеть за самым необычным занятием и в самых разных компаниях.

И сверстников, и взрослых этот ребенок понимает так, как никто другой. Он словно проникает в их мысли и чувствует их душу. У этого ребенка богатая интуиция.

Из всех знаков Зодиака дети Водолей – ярко выраженные индивидуалисты, бунтовщики и анархисты.

В компании других детей их отличает острое чувство справедливости, желание защитить побежденных и обязательно сделать так, чтобы всем было хорошо.

Совместимость с другими знаками

Наилучшая совместимость у Водолеев со знаками воздушной стихии: Близнецами и Весами. Также они хорошо совместимы со Стрельцом и Овном.

Несовместимыми для Водолея являются Тельцы и Скорпионы, хотя союз с последним может быть полезен для карьеры, а с Тельцами – для эмоциональной поддержки.

С Рыбами отношения могут дать Водолею преимущество в финансовом плане. А вот для духовного развития будет плодотворным партнерство с Козерогом.