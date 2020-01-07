Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет двум знакам Зодиака

Счастливчиками недели, по прогнозу астролога, станут Рак и Дева.

Если вы хотите, чтобы эта неделя с 6 по 12 января стала для вас благоприятным временем, старайтесь следовать советам астролога Павла Глобы.

Это касается любви, семьи, работы, домашних дел и всего остального, пишет SlovoFraza.

При этом Глоба выделил двух представителей зодиакального созвездия, которым повезет на этой неделе.

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Рак

У Раков начинается период, когда можно преуспеть в любой сфере жизни. Главное — не спорить ни с кем из близких или из коллег. В финансовой сфере астролог советует обратить внимание на особые знаки Вселенной. В любви людей этого Знака будут ожидать большие позитивные изменения и яркие эмоции. Остается лишь окунуться в романтику и семейные дела с головой.

Дева

Неделя будет крайне благоприятной. Особенно это касается периода с 7 по 9 января. Представителям этого знака будет везти практически во всем. Самое главное — не бояться подходить к работе и к делам творчески. Также Павел Глоба рекомендует обратить внимание на праздничную атмосферу в доме. Нужно поддержать ее и продлить удовольствие от выходных чуть дольше. Это идеальное время для романтических встреч, свиданий и времяпрепровождения со второй половинкой.