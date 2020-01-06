Четыре знака Зодиака ждет успех и богатство в 2020 году - прогноз астролога
Финансовый гороскоп 2020 не для всех знаков Зодиака предвещает успешное течение дел в начале года.
Астролог Павел Глоба предсказывает только некоторым Зодиакам неожиданный успех на карьерном поприще, однако предупреждает о возможных рисках, передает Styler.
Овны
Первая половина января складывается благоприятно для Овнов, ориентированных на карьерный рост. Возможно, вы познакомитесь с влиятельными людьми, которые проявят готовность оказывать вам протекцию в карьерном продвижении. В целом в этот период вы можете стать более заметной и узнаваемой личностью. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах на замещение вакантной должности - шансы на победу у вас есть.
Вторая половина января 2020 благоприятствует дополнительной подработке, это приведет к существенному увеличению финансового потенциала.
Читайте такжеГороскоп на неделю: что звезды сулят всем знакам Зодиака
Лев
В первой половине января Львы будут отличаться трудолюбием и будут настроены на интенсивную работу. Немаловажным фактором успеха могут стать отношения с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу. Конструктивное деловое взаимодействие с ними поможет вам справиться с трудностями и добиться повышения производительности труда.
Вторая половина месяца благоприятствует решению финансовых вопросов. У вас могут быть дополнительные финансовые поступления. Вырастет доходность бизнеса, связанного с партнерскими программами.
Водолей
Водолеям в первой половине января будет особенно везти в финансовом плане. Если вы умеете что-то профессионально делать помимо основной работы, то можете получить дополнительные источники дохода. Можно подавать объявления с предложением услуг выполнения частных заказов.
Вторая половина января связана с ростом доходов от основной работы. Улучшение финансового положения может привести к возможности делать крупные покупки.
Скорпион
У типичных Скорпионов в первой половине января 2020 активизируются деловые связи. Вырастут доходы.
Вторая половина месяца способствует творческой активности и совершенствованию методов в работе. Удачное время для финансовых спекуляций, оптовой торговли и рекламных мероприятий.