Четыре знака Зодиака ждет успех и богатство в 2020 году - прогноз астролога

Среди везунчиков января 2020 – Овны, Львы, Водолеи и Скорпионы.

Финансовый гороскоп 2020 не для всех знаков Зодиака предвещает успешное течение дел в начале года.

Астролог Павел Глоба предсказывает только некоторым Зодиакам неожиданный успех на карьерном поприще, однако предупреждает о возможных рисках, передает Styler.

Овны

Первая половина января складывается благоприятно для Овнов, ориентированных на карьерный рост. Возможно, вы познакомитесь с влиятельными людьми, которые проявят готовность оказывать вам протекцию в карьерном продвижении. В целом в этот период вы можете стать более заметной и узнаваемой личностью. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах на замещение вакантной должности - шансы на победу у вас есть.

Вторая половина января 2020 благоприятствует дополнительной подработке, это приведет к существенному увеличению финансового потенциала.

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Лев

В первой половине января Львы будут отличаться трудолюбием и будут настроены на интенсивную работу. Немаловажным фактором успеха могут стать отношения с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу. Конструктивное деловое взаимодействие с ними поможет вам справиться с трудностями и добиться повышения производительности труда.

Вторая половина месяца благоприятствует решению финансовых вопросов. У вас могут быть дополнительные финансовые поступления. Вырастет доходность бизнеса, связанного с партнерскими программами.

Водолей

Водолеям в первой половине января будет особенно везти в финансовом плане. Если вы умеете что-то профессионально делать помимо основной работы, то можете получить дополнительные источники дохода. Можно подавать объявления с предложением услуг выполнения частных заказов.

Вторая половина января связана с ростом доходов от основной работы. Улучшение финансового положения может привести к возможности делать крупные покупки.

Скорпион

У типичных Скорпионов в первой половине января 2020 активизируются деловые связи. Вырастут доходы.

Вторая половина месяца способствует творческой активности и совершенствованию методов в работе. Удачное время для финансовых спекуляций, оптовой торговли и рекламных мероприятий.