Гороскоп на неделю: что звезды сулят всем знакам Зодиака

Некоторым знакам Зодиака астрологи советуют задуматься о том, как улучшить свое материальное положение.

В ближайшие семь дней, 6-12 января, астрологи прогнозируют мощный выброс космической энергии. Очень важно правильно направить ее, это поможет задать хорошую динамику разным аспектам жизни.

Астрологи рекомендуют изучить возможности для инвестирования, а также уладить вопросы с недвижимостью. Это лучшее время для создания стартапа — он непременно принесет прибыль, пишет НВ.

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Гороскоп на неделю: Лев, Скорпион, Весы

Задумайтесь о том, как улучшить свое материальное положение. Поищите дополнительные источники дохода, поскольку вскоре вам предстоят большие траты. Да и без того не мешало бы получать больше, не так ли?

Гороскоп на неделю: Рак, Водолей

Ближайшие семь дней лучше всего посвятить саморазвитию. Причем, речь идет о качествах, которые помогут вам в работе. Спокойствие и внимательность к мелочам — ваши козыри, а вот активности и решительности определенно не хватает.

Гороскоп на неделю: Козерог, Стрелец

Ваше здоровье в ближайшее время может пошатнуться. Виной тому недосып, усталость и ограничения, которым вы себя подвергали долгие месяцы. Будьте внимательнее к своему организму и позволяйте хоть немного поблажек.

Гороскоп на неделю: Телец, Овен

Сейчас вдохновение и энергия бьют ключом. Используйте это для создания новых проектов, ориентированных на получение прибыли. Творческие порывы лучше оставить на потом, поскольку динамика планет сконцентрирована в аспекте финансов.

Гороскоп на неделю: Рыбы, Дева, Близнецы

Сейчас лучшее время для налаживания контактов с людьми. Очень высока вероятность заведения полезных знакомств, еще выше — просто приятных. Это здорово, поскольку вы давно чувствовали потребность в общении, однако времени на встречи не хватало.