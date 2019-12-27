Двум знакам Зодиака сказочно повезет в январе 2020 - астрологи

Среди счастливчиков первого месяца зимы - Телец и Скорпион.

Астропрогноз на январь подскажет вам, как правильно провести первый месяц 2020 года.

Многие эксперты уверены в том, что это будет достаточно благоприятное время для большинства знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

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Телец

Тельцам в первый месяц года удастся найти свое истинное предназначение, если они думают, что еще не обрели его. Также помощь окажут близкие и друзья: их тоже можно слушать без опаски, особенно во второй половине месяца. В новогодние праздники не стоит засиживаться дома — нужно больше ходить, восстанавливать свою физическую форму, заниматься спортом, делами и работой.

Скорпион

Примерно с 10 января звезды станут излучать благоприятную энергетику, которая поможет им преуспеть в любой из сфер жизни. Чтобы сохранить удачу рядом, астрологи советуют не вбирать в себя негатив внешнего мира. В отношениях с партнером и родственниками Скорпионам стоит стремиться к взаимопониманию.

Ранее астролог Павел Глоба прогнозировал, что два знака Зодиака ждут неудачи в канун Нового года.