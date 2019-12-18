Астрологи назвали три знака Зодиака, которые станут богаче в 2020 году

Среди знаков Зодиака, которым повезет в финансах в 2020 году, - Рак, Дева и Водолей.

Деньги и финансовая удача - один из главных вопросов, волнующих большинство из нас.

Астрологи поделились мнением о том, каким знакам должно повезти в этой сфере больше, чем остальным в 2020 году, передает SlovoFraza.

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Рак

Астрологи отмечают, что Ракам улыбнется большая удача в финансовой сфере. Возможно, источником позитивной энергии станут близкие или друзья. Есть вероятность того, что они окажут серьезную поддержку в творческих начинаниях, смогут дать полезный совет при совершении дорогостоящих покупок и вложении средств.

Дева

В 2020 году большой успех будут иметь люди, которые всегда держат под рукой план «Б». Осторожность станет синонимом успеха и стабильности. Помимо этого, Девы обладают еще одним хорошим качеством, которое усилят планеты и звезды, — это экономность. Девы смогут забраться на самую вершину Олимпа, если не станут расслабляться лишний раз. Им удастся найти честный и наикратчайший путь к успеху.

Водолей

Нужно научиться говорить «нет» всем, кто беспардонно просит о помощи, не давая ничего взамен. Если тратить свое драгоценное время на таких людей, его может не хватить на достижение личного успеха. Даже Водолеям-альтруистам должно хватить удачи и сил для того, чтобы преуспеть в продажах, дорогостоящих покупках, творчестве. Астрологи считают, что звезды наделят этих людей невероятной выносливостью и силой духа, которую не сломить ничем.