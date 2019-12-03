Гороскоп на 3 декабря: что сегодня ждет каждый знак Зодиака

В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.

Сегодняшний гороскоп предвещает вам успех в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный. Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность – ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем.

В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью. Если вы давно не могли решиться сделать какой-то шаг в ваших отношениях, то сегодня – самое время. Главное, будьте искренни со своим любимым человеком – любая фальшь завтра будет особенно бросаться в глаза, пишет "1001 гороскоп".

Овен

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Сегодня существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Овна свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Овен сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день сегодня ему суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Телец

Сегодня весь день Телец может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, его будет поджимать время, а может быть – подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Тельцу вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Телец может сделать сегодня, – это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Близнецы

Сегодня у Близнецов будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Близнецы сегодня способны далеко вырваться вперед! Этот день им стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.

Рак

З Рака будет обострено чувство справедливости! Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо «покачать права», а заодно и поставить обидчика на место. Однако Рак сегодня способен увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.

Лев

Лев весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Льву сегодня ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Лев может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде – вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.

Дева

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Сегодня звезды гороскопа советуют Деве идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Дева хочет получить нужный результат, ей придется действовать открыто. Окружающие сегодня тоже оценят в Деве честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Весы

Сегодня в каких-то вопросах Весам для достижения нужного результата придется говорить то, что от них ждут, а не то, что они думают на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более. Сегодня, выложив все напрямую, Весы рискуют навредить и делу, и себе. Если же они воздержатся от комментариев, то вполне способны оказаться в выигрыше.

Скорпион

Сегодня в делах Скорпион будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь – однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Скорпиону сегодня лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Стрелец

Сегодня у Стрельца день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим «чем-то» окажется рабочий стол, а может быть, Стрельцу пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Стрелец завтра имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное.

Козерог

Сегодня Козерог будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Козерога. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Козерогу сегодня стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется ему таким забавным!

Водолей

Сегодня в делах Водолей способен на решительные, даже радикальные, меры – особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, он будет настроен семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Водолей необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же – его боевой настрой поможет ему завтра решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Рыбы

Сегодня в Рыбах может проснуться критик. Причем критичность Рыб будет в меньшей степени направлена на себя и в большей – на всех остальных. Рыбам может казаться, что их замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Рыб сегодня пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что им решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.