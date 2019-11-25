Астролог назвал главных счастливчиков 2020 года среди знаков Зодиака

Для каких знаков Зодиака год белой Крысы станет стартом для жизненных перемен, говорится в гороскопе от Павла Глобы на 2020 год.

Гороскоп 2020 поведает о знаках Зодиака, которым год белой Крысы принесет важные жизненные перемены.

Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе рассказал о четырех представителях зодиакальных созвездий, для которых 2020 год подарит массу новых возможностей, передает Styler.

Близнецы

Близнецов в году белой Крысы ждет ошеломительный успех, но при одном условии. Астролог советует представителям этого знака не сидеть без дела, а всегда находиться в эпицентре событий. Только непрерывное движение поможет Близнецам превзойти самих себя в любой сфере жизни.

Львы

В 2020 Львам удастся достичь очень амбициозных целей. При этом эксперт рекомендует приниматься за работу уже с первых дней нового года. Непростые ситуации также будут, в таких случаях нужно будет проявить оригинальность и креативность, чтобы преодолеть трудности. Астролог советует не бояться перемен и быть внимательнее к близким.

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Скорпионы

Скорпионы в предстоящем году откроют для себя карьерные перспективы. Кое-кому выпадет шанс сменить наскучившее место работы. Год белой Крысы - это время для смелых людей. Павел Глоба советует оставить лишнюю скромность в прошлом и смело бросаться навстречу к новым свершениям. 2020 год будет удачным для крупных покупок, переездов и путешествий.

Козероги

Козерогов в году белой Крысы ждет обилие возможностей в любви и карьере. Год будет удачным и динамичным. Павел Глоба рекомендует больше отдыхать в кругу семьи и не жертвовать отношениями ради работы. Кроме того, следует обратить внимание на свое здоровье, чаще бывать на свежем воздухе и исключить из своего меню вредную еду.

Ранее астрологи составили гороскоп на неделю, 25 ноября - 1 декабря, для всех знаков Зодиака.