Гороскоп на 26 ноября: что звезды сулят сегодня знакам Зодиака

В целом вторник при определенных усилиях может принести довольно крупный успех, говорит астролог.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков Зодиака.

По его словам, сегодня не следует доверять любой информации, пришедшей из неподтвержденных источников. Также в этот день не рекомендуется игнорировать советы близких людей, пожелания вышестоящего руководства и просьбы родителей, сообщает SlovoFraza.

Овен

Многим Овнам 26 ноября суждено оказаться в статусе заложников обстоятельств. Не исключено, что щекотливая ситуация сложится в профессиональных делах или во всем, что связано с бизнесом. Научитесь видеть скрытый смысл в словах своих собеседников.

Телец

Тельцы в этот день смогут кое-что усовершенствовать в домашних стенах. Научитесь экономить энергию. Так, не следует тратить ее на чьи-то дела, на переживания о посторонних проблемах, на споры, обсуждение сплетен и незначительных новостей.

Близнецы

Близнецы сегодня могут оказаться в эпицентре каких-то малоприятных событий. Сделайте все, чтобы не попасть под удар. Вторник пройдет значительно лучше, если направить все силы на профессиональный успех, на решение семейных проблем и на восстановление баланса эмоций.

Рак

Ракам 26 ноября есть смысл почаще прислушиваться к своей интуиции. Скорее всего, она поможет избавиться от части проблем, с которыми не справилась логика. Черпайте идеи для творчества или бизнеса у преуспевающих и морально сильных людей. Будет не лишним завести дружбу с кем-то из них, устранить внутрисемейный конфликт.

Лев

Некоторым Львам сегодня посчастливится оказаться в нужном месте в нужное время. Возможно, это приблизит карьерный успех, поспособствует росту общественного авторитета или уважения в сообществе профессионалов. Что касается сферы личных привязанностей, здесь следует полагаться исключительно на себя.

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Дева

Дев сегодня будет сложно удивить, обрадовать или задеть. Предвидится меланхолия, сродни с полным уходом в себя. Постарайтесь, чтобы подобные настроения не мешали делам и не затрудняли общение с близкими. После полудня может напомнить о себе человек, с которым связывает совместный проект.

Весы

У Весов в этот день предвидится эмоциональный разлад. Возможно, будет сложно понять свои поступки, мечты и желания. Помощь, скорее всего, придет с неожиданной стороны. Например, поможет совет, случайно найденный в интернете, или чья-то емкая фраза. Вторник – подходящий момент для профессиональных реформ.

Скорпион

Скорпионам в этот день настоятельно не рекомендуется принимать на веру советы даже самых близких людей. Есть риск, что кто-то из них намеренно пытается сбить с верного курса. Проанализируйте отношения с близкими и в случае необходимости прервите контакты с предателем.

Стрелец

Стрельцов в этот день может озадачить свой внешний вид. Возможно, придется признать, что пора сесть на диету или посетить профессионального косметолога. Не ищите виновника своих затруднений, чаще проявляйте самостоятельность, не критикуйте начальство, не сетуйте на погоду.

Козерог

Козерогам 26 ноября будет полезен частичный отказ от суеты. Занимайтесь лишь теми делами, которые нельзя перенести на потом. Ко всему остальному можно вернуться позднее. Важно сохранить (восстановить) эмоциональный баланс. Если предвидится долгое пребывание на открытом пространстве, заранее позаботьтесь о своем иммунитете.

Водолей

Водолеев в этот день может заинтриговать чей-то рассказ. Не исключено, что именно так появится новая цель, которая может отвлечь от выполнения повседневных обязанностей. Вторник подходит для общения с бюрократами, с представителями органов правопорядка, а также с потенциальными кредиторами.

Рыбы

Некоторым Рыбам этот день покажется долгим и нудным. Предвидится множество дел, отличающихся однообразием и монотонностью. Чтобы окончательно не погрузиться в депрессию, выбирайте самый яркий наряд, самый вкусный десерт, самого оптимистичного собеседника. Удача предвидится в мелочах (например, в процессе выбора новогодних подарков).