Гороскоп на 25 ноября 2019: астрологи рассказали, кого сегодня ждет удачный день, а кому – не повезет

Сегодняшний день обещает принести массу позитива, но следует остерегаться споров на пустом месте.

Сегодняшний гороскоп буквально создан для того, чтобы провести день как можно дальше от дома! Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.

Звезды обещают принести массу позитива, но вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, так что остерегайтесь споров на пустом месте, пишет 1001goroskop.

Овен

У Овна могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Овна и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Овну стоит сегодня проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении «Кто виноват?» и «Что делать?».

Телец

Сегодня ситуация может поставить Тельца перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Тельца. Главное, что, сделав этот выбор, Тельцу придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают его тщательно взвесить все «за» и «против». Впрочем, правило успешного выбора сегодня простое: сердце подскажет Тельцу, что делать, а ум – чего не делать.

Близнецы

Сегодня у Близнецов ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть их в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Близнецам не торопиться: скорее всего, чтобы они не выбрали, решение окажется неправильным. Это решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Близнецы не чувствуют в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

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Рак

День предоставляет Раку хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Рак сможет завязать новые знакомства! День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют Раку сегодня обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Рак сегодня сумеет показать себя во всей красе.

Лев

Сегодня Лев не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Льву сегодня вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесшись в прекрасное далеко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с обыденной реальностью.

Дева

Сегодня лучше всего Дева будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет ее к тому, чтобы заниматься работой в тишине кабинета или домашних стен. Наоборот, сегодня Деве нужно внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где она еще не бывала, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это сегодня обострит чувства Девы, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев сегодня свою инертность, Весы не пожалеют – они имеют шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Сегодня Весам следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Скорпион

Сегодня есть вероятность того, что отношения Скорпиона проверит на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Скорпион захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают Скорпиона о том, что как бы ему сегодня не хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.

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Стрелец

Стрельцу стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что сегодня Стрельцу не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, сегодня ключ к успеху Стрельца – это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Козерог

Козерог может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно сегодня у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может, Козерог сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Козерог способен перевернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды гороскопа предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Водолею хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не очень удачен для того, чтобы начать воплощать идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные сегодня Водолеем, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Водолею не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?

Рыбы

Рыбам просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от них новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо им. Возможно, Рыбам сегодня захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.