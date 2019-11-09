Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: кому повезет в воскресенье

10 ноября стоит активнее пользоваться уходящими благами и возможностями

Завтра, 10 ноября, звезды помогут сохранить энергию и оптимизм даже в сложной ситуации: критичной, стрессовой, аварийной. Вплоть до ночи есть надежда на благополучный исход, если направить азарт на благие, а не разрушительные цели.

Стоит активнее пользоваться уходящими благами и возможностями: льготным периодом, форой, чьим-либо покровительством или симпатией, свободой маневра. При благополучном преодолении препятствий и хорошем запасе сил, вечер подходит для празднования успеха.

Овен

Завтра импульсивные азартные Овны испытывают искушение продолжить борьбу, но во многих случаях им лучше проявить благородство, воспользоваться удачным моментом и установить мир в «досудебном порядке». Спор, не законченный вовремя, впоследствии еще не раз отравит вам жизнь, при этом в нем станет меньше смягчающих моментов. Если вражда, тяжба или конкуренция обоснованы, в них не помешает передышка.

Телец

6 ноября спокойные миролюбивые Тельцы будут жить как на вулкане. Возможен дискомфорт из-за обстановки, ведущей к риску или всплеску эмоций. Энергичным, игривым и увлекающимся Тельцам завтра стоит следить, чтобы их импульсы не вели к деструктивным последствиям. Авантюрный образ жизни может нанести ущерб их привычному быту или бизнесу, создать предпосылки для истощения нервной системы или иного вреда здоровью.

Близнецы

Близнецам лучше провести 10 ноября не в одиночестве. Он будет куда более ярким и насыщенным, если вы примете участие в коллективной программе развлечений или разделите с единомышленниками свое хобби. Партнерские и дружеские отношения, а также связи в формате учитель-ученик сегодня подчинены девизу «в горе и в радости»: чем больше испытаний вы переживете вместе, тем лучше будете понимать друг друга.

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Рак

Для Раков, особенно целеустремленных и энергичных, завтра будет сложным днем. Вы или ваши планы в зоне риска, но не стоит сразу признавать поражение, нужно поискать побочную точку опоры. Проступок завтра можно загладить красивым жестом, добрым делом, великодушной услугой. В опасной авантюре остается надежда на случайную удачу. Будет оказана помощь или моральная поддержка в случае кризиса, поломки, травмы.

Лев

Завтра предприимчивые креативные Львы пожнут плоды своей активности, а Львы, которые доверились судьбе – плод своей несокрушимой веры. Итогом усилий и принесенных жертв станет именно то, о чем вы мечтали. Если вы малодушно отказались от попытки, то завтра можете пожалеть о слабости своего духа или о недостаточной физической энергии. К счастью, и на этот случай звезды подготовили вам утешительный приз.

Дева

Для Дев 10 ноября – энергозатратный день. Успех не придет без усилий, придется рискнуть, поволноваться. Благополучное разрешение проблемы способно вызвать кратковременный, но мощный душевный подъем и повергнуть в состояние эмоциональной эйфории. Причиной радости завтра может стать не только личная победа, но и успех близкого человека, семейная или жилищная ситуация, яркий момент духовной жизни, событие на родине.

Весы

Весам завтра стоит принимать и подкреплять положительно любые великодушные шаги со стороны других людей. День помогает списать часть долгов или забыть часть обид. В случае равной ответственности, именно вторая сторона будет не прочь сделать первый ход. Если разбитую чашу не склеить, есть надежда на справедливое урегулирование интересов. Упустив такой шанс, вы можете впоследствии об этом пожалеть.

Скорпион

Скорпионам завтра обещает отдачу от усилий. Чем более азартно, смело и быстро вы действовали накануне, тем выше будет вознаграждение, моральное или материальное. Особенно, если вы придерживались принципа «меньше слов, больше дела». 10 ноября, возможно, вы получите дополнительную прибыль или спасете дорогое вам существо, докажете кому-то свою незаменимость в качестве помощника или в роли полноправного партнера.

Стрелец

Завтра Стрельцов ждет внешний триумф или приятное чувство внутреннего морального удовлетворения. Источником радости завтра может стать подарок, выигрыш, любовная удача, выгода от сотрудничества, благополучный финал творческой акции, игры, авантюры, свидания, трудного мероприятия. Родителей порадуют дети. 10 ноября Важно не разбрасываться успехами, «собирать урожай». ценить и закреплять достижения уходящего года.

Козерог

Завтра Козерогам лучше жить моментом и получать радость именно от него. Моральные выгоды могут оказаться ценнее материальных. Если вы в хорошей форме, можно позволить себе увлеченность и короткий перерасход сил. Не стоит откладывать намеченное: и внутренний импульс, и внешний шанс будут нестойкими. При нездоровье и в неудачной обстановке вам лучше не рисковать: результат не будет стоить вложений.

Водолей

Водолеи завтра могут рассчитывать на благополучный финал приключения, например, сложной поездки. Позитивный аспект событий способен затмить негативные впечатления, но звезды советуют не забывать их и взять опыт на заметку. В ближайшем будущем вас ждет повторение испытаний, при этом вы можете оказаться лишены нынешних приятных поблажек: руководства, страховки, моральной поддержки или форы новичка.

Рыбы

Завтра Рыбы могут надеяться на удачу в моральном или финансовом выражении. Возрастет шанс получить подарок, благодарность, достойную компенсацию или щедрый аванс. 10 ноября могут частично оправдаться большие ожидания относительно какого-либо человека, проекта или копцепции. Не исключено, что разрешение волновавшей вас ситуации будет сродни чуду, наступит в последний момент, свершится за счет чужих усилий.