Астролог назвал счастливчиков 2020 года среди знаков Зодиака

Среди счастливчиков следующего года - Девы, Близнецы и Скорпионы.

По гороскопу известного астролога Павла Глобы, в 2020 году повезет трем знакам Зодиака.

Астролог обещает, что эти знаки в 2020-м могут рассчитывать на щедрые подарки от Вселенной, сообщает Диалог.UA.

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Дева

У Дев исчезнет давно накопившаяся усталость. Судьба будет одну за другой предоставлять возможности для развития. Вам останется только хватать удачу за хвост.

Павел Глоба говорит, что первые перемены этот знак ощутит в профессиональной сфере. Если не новая должность, то повышение зарплаты вам обеспечено.

Появится также шанс найти источник постоянного дохода в своем хобби. Глоба советует Деве не пасовать перед принятием важных решений. Долго раздумывать нельзя, иначе можете упустить свое счастье.

Близнецы

У Близнецов появится много интересных людей, знакомство будут случаться везде. И каждый из новых знакомых в жизнь привнесет что-то свое. Более того, данный знак найдет не только новых товарищей, но и свою вторую половинку.

Можно сказать, что уже сейчас представители знака стоят на пороге новой жизни – всему плохому можно смело махать рукой.

Скорпионы

Глоба советует как можно быстрее Скорпионам освободиться от негатива и позволить светлым эмоциям войти в вашу жизнь.

В середине зимы Скорпионов ждет головокружительный взлет вверх по карьерной лестнице. Вы получите немалую прибыль, которую сможете выгодно вложить.

Наконец-то пришло то время, кода ваша работа начнет приносить удовольствие. Не исключен значительный карьерный рост.