Гороскоп везения на ноябрь: астролог раскрыла рецепт успеха

Астролог советует обратить внимание на новые источники полезных сведений и не пренебрегать советами.

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала, что ноябрь 2019 - прекрасное время, чтобы получить новые знания, этому будет способствовать положение планет.

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"Если у вас появится желание записаться на тренинги или курсы, будьте уверены, что эти знания вы восстановите очень быстро и будете поражаться легкости обучения и опыту их применения на практике", - отметила она в комментарии "Главреду".

Астролог также посоветовала реально оценивать свои знания, детально анализировать относящуюся к делу информацию, а также обратить внимание на новые источники полезных сведений и не пренебрегать советами.

"Живите здесь и сейчас, а не в послезавтрашнем дне, поскольку большой успех складывается из маленьких ежедневных правильных решений", - дала Костюк совет всем знакам Зодиака.

В течение года, начиная уже с ноября 2019 по ноябрь 2020 планета "большого счастья" Юпитер и теневая планета кармы Кету будут находится в знаке Стрельца, отметила астролог.

Ранее астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков недели среди знаков Зодиака.