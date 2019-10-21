Астролог назвал самые общительные и закрытые знаки Зодиака

Назван самый задумчивый, закрытый и самый общительный знак Зодиака.

Все знаки Зодиака, хоть условно, можно классифицировать и разделить на интровертов и экстравертов.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. "Самые большие экстраверты – мужские огненные знаки Зодиака. Это – Овен, Лев и Стрелец. Именно представители этих pнаков – наиболее общительны, эмоциональны и открыты", - отметил он.

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Так, по мнению астролога, Овны по праву занимают первое место среди экстравертов, поскольку они всегда очень подвижны и всегда находятся (или стремятся быть) в центре внимания,

"На втором месте, то есть более умеренные экстраверты – другие мужские знаки Зодиака, знаки Воздуха. Речь идет о Близнецах, Весах и Водолеях. Им свойства экстравертов присущи, но в меру", - объяснил Росс.

Астролог отметил, что самые большие интроверты – это женские, знаки Воды.

"Не первом месте – Рыбы, на втором – Раки, на третьем – Скорпионы. Представители этих знаков любят побыть в одиночестве, закрыты и малообщительны. Рыбы наиболее задумчивые, спокойные и мечтательные из всех интровертов. Более умеренные интроверты – знаки Земли: Девы, Тельцы и Козероги", - резюмировал он.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака будет пользоваться особенном вниманием у звезд в 2020 году.