Гороскоп на 10 октября 2019: астрологи рассказали, что ждет знаки Зодиака в четверг

Появился подробный гороскоп на 10 октября от Павла Глобы для всех знаков Зодиака.

10 октября – хорошее время для работы и бизнеса. Астролог Павел Глоба советует решить текущие проблемы и обсудить важные вопросы с коллегами, проявляя дипломатичность и хорошие манеры общения.

Об этом говорится в его прогнозе на завтра, 10 октября, для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Вы готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Также весь объем дел будет даваться вам легко, хоть и потребует усилий. Вы не тратите время на ерунду, поэтому сможете стремительно двигаться к своей цели. Не бойтесь показывать даже небольшие успехи.

Телец

Вы контролируете свои эмоции. Это прекрасно, ведь вы долго к этому шли. Ваш эмоциональный фон наконец начал по-настоящему выравниваться. Вероятно повышение каких-то навыков или подъем по карьерной лестнице.

Близнецы

Все выйдет именно так, как должно. Если бескорыстно поможете кому-то, люди будут очень вам благодарны. Но старайтесь делать добрые дела только с открытым сердцем, не ожидая ничего взамен. Кстати, так стоит поступать не только сейчас, а вообще.

Рак

Вам может стать скучно, но зато не предвидится никаких неприятных сюрпризов. Не ищите в этом дне никаких новинок, все будет по-старому. Ветер перемен сейчас обходит Раков по широкому радиусу. И, поверьте, это совсем не плохо.

Лев

Вы получите ответы на вопросы, которые давно вас волнуют. Информация будет для вас полезной, хоть и не совсем приятной. Если захотите признаться кому-то в своих чувствах, подумайте дважды. Сказанное уже не получится вернуть назад.

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Дева

Велика вероятность международных знакомств. Вам будет интересно с новыми людьми, а они в ответ будут к вам очень открыто расположены. Дела наконец начнут заканчиваться и у вас появится шанс просто отдохнуть и провести время в свое удовольствие.

Весы

Маленькие недоразумения к вечеру могут превратиться в настоящие конфликты. Решите их сразу, чтобы потом не пришлось ругаться с теми, кто вас окружает. Свою точку зрения лучше придержать, если она может кого-то обидеть, сейчас не время доказывать правоту.

Скорпион

День не несет особых сюрпризов, поэтому просто спокойно плывите по течению. Занимайтесь привычными делами, никуда не спешите. Все будет идти со своей скоростью, без лишних эмоциональных скачков. Позитивные волны сейчас вокруг вас.

Стрелец

Этот день принесет вам важные встречи. Будьте готовы к тому, что вам придется производить впечатление на влиятельных людей. Не будьте слишком прямолинейны, иногда лучше промолчать или уступить, чтобы позже доказать свою правоту эффективнее.

Козерог

Вас будет сильно тянуть к творчеству, во всех сферах. Даже уборку вы захотите сделать как-то необычно, по-новому. Постарайтесь разнообразить интимную жизнь, это поможет выплеснуть большое количество эмоций и получить заряд эндорфина.

Водолей

Неприятности будут поджидать на каждом углу, но ваша эмоциональная стабильность поможет с ними справиться. Вы сможете спокойно реагировать даже на те вещи, которые обычно быстро выводят вас из себя. Старайтесь не перегибать палку и держать спину ровно.

Рыбы

У Рыб вероятны финансовые потери. Они даже могут оказаться весьма серьезными. Также не исключены разногласия с руководством, вам может захотеться сменить работу, чтобы прекратить конфликты. Не действуйте импульсно.