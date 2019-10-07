Гороскоп на 8 октября: каким знакам Зодиака астрологи обещают удачный день, а кого ждут провалы

Астролог рекомендует 8 октября заниматься новыми проектами, решать важные задачи и анализировать результаты своей деятельности.

8 октября – хорошее время для продуктивной работы. Во вторник стоит заниматься новыми проектами, решать важные задачи и анализировать результаты своей деятельности.

Вероятно, любые дела вы будете выполнять намного быстрее и эффективнее. Вечер рекомендуется провести в кругу близких друзей, чтобы насладиться приятным общением. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на завтра, 8 октября, для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Вы сможете найти верный выход из ситуации, грамотно распорядиться своими ресурсами. Наконец-то вам будет комфортно в новом деле, которым вы недавно занялись. Успех начнет проглядываться впереди, это может вдохновить вас на новые подвиги.

Телец

Вы ленитесь и не занимаетесь своими делами с должным упорством. Побороть это состояние вам помогут близкие, побольше общайтесь с ними и обязательно прислушивайтесь к их советам. Это поможет вернуться в строй и добиться желаемого.

Близнецы

В чем-то вам будет однозначно везти, а в каких-то делах, наоборот, ждут препятствия. Позитивные вибрации можно будет ощутить, если самостоятельно на них настроиться. Ваш эмоциональный фон сейчас чрезвычайно важен, займитесь им.

Рак

Сейчас вам стоит строить планы на будущее и продумывать новые проекты. Вероятно также получение интересного предложения, которое принесет вам немалую прибыль. А вот в общении с коллегами стоит соблюдать осторожность. Даже у стен есть уши.

Лев

Сейчас вы можете случайно выдать чужой секрет. И даже проговориться о своем собственном. Будьте осторожны в диалогах и не спешите делиться информацией. Однако, если вам хочется кому-то открыться, стоит сделать это. Только действуйте вдумчиво.

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Дева

Вы можете легко поддаться негативному влиянию со стороны. Сейчас Девы будут очень внушаемы, поэтому вас запросто смогут заманить в авантюры и скандалы. Не ведитесь, вы ведь сильнее и мудрее, чем думают многие ваши знакомые.

Весы

Вероятен быстрый прогресс в рабочих делах. А вот дома все будет очень плавно, поэтому стоит немного разнообразить рутину. Чтобы ваши близкие не заскучали, устройте семейный ужин. А если живете один, побалуйте себя чем-то вкусным под любимое кино.

Скорпион

Скорпионы сейчас на вершине своей творческой активности. Вам хочется хвататься за все идеи сразу, но продуктивнее будет выбрать что-то одно, закончить его, и только потом браться за следующие задачи. Иначе вы можете запутаться в собственных планах.

Стрелец

Стрельцам стоит соблюдать особую осторожность во всех разговорах. Вы сейчас легко можете ляпнуть что-то лишнее, о чем позже будете очень сильно сожалеть. Думайте перед тем, как что-то произнести, ведь слово, как говорится, не воробей.

Козерог

Козероги будут на пике своей активности. За этот день вы успеете сделать больше, чем за всю прошедшую неделю. Вероятно, что вашу активность заметят не только дома, но и на работе. И попробуют нагрузить вас новыми задачами.

Водолей

Водолеев ждет внезапная удача в делах. Идея, которую вы давно забросили, может принести вам неожиданную прибыль. Продумайте все детали и действуйте. И не забывайте о тех, кто трудится вместе с вами. Команда всегда сильнее одного лидера.

Рыбы

Представителям этого знака нужно обратить внимание на свое самочувствие. Если заметите, что что-то не так, сразу же обращайтесь к специалистам. Сейчас нельзя забывать о своем здоровье, иначе позже оно напомнит вам о себе в малоприятной манере.