Новолуние в сентябре 2019: что нельзя делать, как оно повлияет на каждый знак Зодиака

Астрологи советуют в день новолуния не строить планов и стараться позитивно мыслить.

В конце сентября произойдет "опасное" новолуние, ведь, по словам астрологов, в этот день будут действовать "разрушительные" программы.

УНИАН расскажет Вам, когда произойдет новолуние в сентябре, что можно и нельзя делать в этот день, а также как оно повлияет на знаки Зодиака.

Новолуние в сентябре 2019: когда произойдет, дата

В сентябре 2019 года новолуние произойдет 28 сентября в 21:26. Это явление пройдет в знаке Зодиака Весы, а это означает, что многие откроют в себе творческие силы и способности, которые смогут принести неплохой доход.

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Новолуние 28 сентября: что можно и нельзя делать - рекомендации астрологов

Обычно новолуние - время упадка сил, поэтому старайтесь уменьшить физические нагрузки, а стрессы свести к минимуму.

По словам астрологов, в день новолуния лучше расслабиться, отдохнуть, например, посетить массажиста, принять ванну с пеной и ароматическими маслами, послушать приятную музыку.

Также существует ряд запретов в эту фазу Луны: нельзя заключать брак, одалживать деньги, устраиваться на новую работу, планировать хирургические операции, стричь волосы и ногти, отправляться в дальнее путешествие, совершать крупные покупки.

Как новолуние в сентябре повлияет на знаки Зодиака: гороскоп на 28 сентября

Так, для земных знаков Зодиака (Тельцов, Дев и Козерогов) в этот день важно сдвинуться с мертвой точки, не распыляться на мелочи. Эти знаки, в особенности Девы, могут разочароваться, получив не тот результат, на который они рассчитывали. Нужно быть инициативнее.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) в день новолуния будут решать денежные проблемы. Но будьте осторожны: важно избегать импульсивности и конфликтов.

Воздушные знаки - Близнецы, Весы, Водолей - попрощаются со всем лишним, извлекут урок из прошлых ошибок, избавятся от негатива. Звезды им сулят популярность.

Для водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы) активизируется удача. Они достигнут успеха в делах, требующих усилий и денег. Наступит прекрасный денежный период, в любви также ждет успех.

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