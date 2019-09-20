Осеннее равноденствие: дата, приметы и ритуалы

После равноденствия ночь понемногу будет становиться длиннее дня.

Дважды в год наступает день, когда продолжительность дня и ночи одинакова. Происходит это весной и осенью.

После осеннего равноденствия, которое наступит уже через пару дней, ночь понемногу будет становиться длиннее дня.

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Когда осеннее равноденствие 2019

Осеннее равноденствие обычно наступает в двадцатых числах сентября. От года к году дата может отличатся на пару дней.

Осеннее равноденствие 2019 в Украине наступит 23 сентября в 10.50 по киевскому времени. Потом день будет становиться короче вплоть до дня зимнего солнцестояния – в этом году 22 декабря.

Осеннее равноденствие: приметы и обряды

У славян сложилось много примет, связанных с этим днем. В сентябре обычно собирали урожай, ипоэтому многие приметы были связаны с богатством.

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Так, доброй приметой считалось посетить жилье своих родителей, поэтому прямо с утра дети, беря угощения и подарки, шли в отчий дом, основным угощением считался самоиспеченный каравай.

При этом, когда стол на осеннее равноденствие накрывался скудно, бедно – это считалось дурной приметой, означало, что весь год будет голодным, и всего постоянно будет не хватать. Когда стол был богатым, значит, и весь следующий год будет насыщенным и полным в отношении сбора урожая.

Многие приметы на равноденствие были связанны с рябиной, которая в этот период обычно плодоносит.

Если, рябины в лесу много - осень будет дождливая, если мало - сухая. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму. Если рябиновые листья начали усыхать и желтеть – осень рано наступит, холода придут скоро и можно со сбором урожая не успеть.