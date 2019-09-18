Астрологи назвали знаки Зодиака, которые встретят любовь в октябре 2019

В октябре шансы встретить вторую половинку и обрести счастье увеличивается вдвое для некоторых знаков Зодиака.

Для некоторых знаков Зодиака звезды готовят приятные сюрпризы в октябре 2019 года.

Те, кто еще не нашел свою вторую половинку, смогут это сделать, передает Joinfo.ua.

Овен

В октябре звезды предсказывают серьезные изменения в личной жизни Овна. Одинокие представители этого знака Зодиака имеют большие шансы встретить свою судьбу. А у тех, кто уже влюблен и строит отношения, есть вероятность укрепить союз. Женщинам-Овнам можно готовиться к предложению руки и сердца.

Дева

Уже в октябре у Дев будет важная встреча. Но необходимо соблюдать особую осторожность. По своей природе представители этого знака очень доверчивы и романтичны, поэтому всегда должны иметь это ввиду. Новые знакомства покажутся многообещающими, но не принесут ничего, кроме разочарования. Однако к концу октября может появиться человек, идеально подходящий для серьезных отношений.

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Водолей

Уже в начале октября 2019 года некоторые Водолеи поймут, что яркие кратковременные романы не такая уж и хорошая идея. Представители этого знака начнут обращать внимание не на темперамент и внешность избранника, а на его интеллект и надежность. Поэтому в середине октября у Водолея будет возможность встретить половинку или пообщаться с любимым человеком.

Скорпион

Скорпионам будет нелегко сделать важный выбор, который ждет их впереди. Представители этого знака не будут знать, какой путь выбрать. Ведь в октябре за их внимание будут бороться сразу два человека. Скорпионам нужно слушать свое сердце, оно знает ответ.

Ранее астролог Павел Глоба прогнозировал, что октябрь станет неблагоприятным месяцем для двух знаков Зодиака.