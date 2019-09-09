Пять знаков Зодиака ждет головокружительный успех до конца 2019 - прогноз астролога

Для каких знаков Зодиака последние месяцы 2019 года станут переломными и полностью изменят их жизнь, читайте в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп 2019 подскажет, для кого из представителей зодиакальных созвездий уходящий год станет судьбоносным и принесет кардинальные перемены.

Знаменитый астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака - для них осень и зима нынешнего года принесут удачи в сфере любви, карьеры и финансов, передает Styler.

Дева

2019 год открыл представителям этого знака новые перспективы и возможности. Но некоторые из них, возможно, только сейчас начали это осознавать. Астролог советует покинуть зону комфорта и не задумываясь начать действовать.

Девы обречены на успех, но им нужно оставить прошлое в прошлом и начать действовать. И даже если ваши планы, мечты и надежды кажутся неосуществимыми, звезды помогут вам преодолеть возможные трудности.

Рак

Звезды готовят Ракам много новых интересных встреч. Если вы еще не встретили человека, который сможет стать вам верным спутником, то вскоре это обязательно произойдет. Астролог рекомендует не замыкаться в себе, больше общаться, ходить на различные интересные вам мероприятия.

Вы стоите на пороге удивительных перемен. Сосредоточьтесь на своем будущем и не оглядывайтесь на прошлое, в котором было много горестей и невзгод.

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Телец

Астролог советует Тельцам отпустить гнев и обиды, которые вы копили в последнее время. И только те, кто сможет это сделать, могут расчитывать на настоящее счастье. К вам придет чувство настоящего покоя и облегчения, которое вы давно уже не испытывали.

Особенно стоит обратить внимание на профессиональную сферу. Возможно, вас ждет повышение зарплаты или карьерный рост. При этом Тельцам не придется перерабатывать - все будет даваться с легкостью. И руководство вскоре заметит ваши достижения и вознаградит за работу.

Близнецы

Вы слишком сильно беспокоитесь о своей внешности и о том, какой жизненный путь выбрать на ближайшее будущее. Расслабьтесь - вы прекрасно выглядите, а жизнь сама подскажет, куда двигаться дальше и на какую сферу обратить пристальное внимание.

Астролог советует найти время для отдыха, только тогда вы сможете почувствовать гармонию. Близнецы, которые перестанут беспокоиться по пустякам, смогут стать гораздо счастливее до конца этого года.

Стрелец

Стрельцы, похоже, станут главными счастливчиками уходящего года. Представителей этого знака ждут удивительные события. Происходящее невероятно вас обрадует. Дела, которые не удавалось завершить на протяжении длительного времени, разрешатся, словно сами собой. Жизнь обретет для вас новый смысл.

Звезды вам рекомендуют не убегать от перемен, которые могут показаться вам слишком хорошими, чтобы быть реальностью. Чтобы не упустить свои шансы, Стрельцам также следует не поддаваться негативным эмоциям и тщательно обдумывать свои действия.

Ранее известный астролог Павел Глоба выделил три знака Зодиака, которых ждут серьезные перемены на любовном фронте.