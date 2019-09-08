Гороскоп на неделю: астролог рассказала, что звезды пророчат каждому знаку Зодиака

Будьте внимательны в этот период, не делайте опрометчивых поступков и пользуйтесь всеми возможностями, что дарит вам Вселенная.

Вторая неделя сентября будет очень насыщенной для многих. 14 сентября нас ждет полнолуние. Будьте особо внимательны в этот день и не делайте опрометчивых поступков.

15 сентября все поменяется, ведь наступит убывающая Луна. Для некоторых знаков это прекрасное время, чтобы заняться своей семьей и домом, рассказала ТСН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Интенсивная энергия в нынешних обстоя­тельствах представляет шанс добиться бо­лее влиятельного положения. Возможен успех в исследованиях и расследованиях, реконструкции, переработке, анализе финансового по­ложения и инвестициях.

Вы получите ответы, которые ищете, с помощью интенсивной энергии, ок­ружающей вас. Вы обладаете всем необходимым, но не следует принимать это как должное.

ТЕЛЕЦ

Возникает желание общаться с партнерами, союзниками и с коллегами по совместным предприятиям. Умеете расположить к себе окружающих, особенно людей противоположного пола.

Успешными окажутся связи с общественностью, споры, переговоры, консультации и решение юридических вопросов. Вы сумеете вовремя и к месту сказать нужные слова, что позволит получить максимальную ма­териальную выгоду, прибыль.

БЛИЗНЕЦЫ

Гармонизация умственной деятельности, получение нужной информации. Вашими поступками дви­жет любовь, высокие чувства, стремление к красоте.

Благородство, мягкость, уступчивость, принятие жизни такой, какой она есть, дает возможность наладить отношения, полюбовно решить проблемы, создать атмосферу добра и доверия. Вас окружают приятные люди, имеете возможность заниматься любимым делом, хобби.

РАК

Много ответственных дел, важных решений, встреч, на которые нельзя опаздывать. У вас появится шанс почувствовать себя требовательным родителем, проявить некоторую жесткость в воспитании детей.

Ваша повседневная обязанность — разрешать особенно сложные вопросы. Может возникнуть необходимость долговременного планирования, постановки весьма отдаленных целей и разработки этапов их достижения.

ЛЕВ

Усиливается тяга к материальным ценностям, желание заработать. Хороший период для исполнителей и подчиненных. Пока не время проявлять лидерские качества и заявлять о себе.

Сейчас вы рассудительны, расчётливы, самокритичны. Повышаются работоспособность, трудолюбие, ответственность. Возникают ситуации, в которых вы вынуждены более тщательно следовать установленным правилам, выполнять инструкции и предписания.

ДЕВА

Появляются дополнительные обязанности. Может возникнуть необходимость заняться поиском работы. Вы ищите конкретную информацию, порой теряя время на ее перепроверки, даже несмотря на то, что поступает она из проверенных источников.

Становитесь слишком пристрастными, раздражая окружающих. Мысли заняты работой или здоровьем, разговоры также крутятся вокруг этих тем. Благоприятны деловые поездки или по медицинским показаниям, например, в санаторий.

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ВЕСЫ

Вам очень хочется достичь идеала во всех сферах, получить идеального партнера. В крайнем случае — переделать уже существующего. Критицизм к дорогим людям, постоянное желание сравнивать с другими, недовольство окружающим миром, негативно влияет на отношения с людьми, финансовые дела, внешность.

Этот период отлично подходит для наведения порядка в финансах и домашнем хозяйстве. Можно заняться усовершенствованием домашней обстановки и рабочего места.

СКОРПИОН

Хороший период для решения важных деловых вопросов. Вы чувствуете повышение жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей, коллег.

Возможно, коллектив или начальство возложит на вас некоторые обязанности, благодаря удачному исполнению которых вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию, награду или хотя бы просто похвалу и выражение признательности.

СТРЕЛЕЦ

Стремление навязать свою волю, утвердить свое мнение и интересы может привести к конфликтам с начальством, а компаньоны по бизнесу, партнеры, коллеги просто не поймут вас. Из-за рискованных решений, можно дойти до потери доверия у окружающих.

Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения.

КОЗЕРОГ

Снижается ваш эмоциональный тонус, обостряется чувство чести, долга, ответственности, самодисциплины, внимание ваше направлено на материальную сторону дела. Возможность поддержать свой престиж и честь, сохранить безупречную репутацию.

Период неблагоприятен для любых начинаний, кроме дел, рассчитанных на длительную перспективу. Возможно, поступление на работу по долгосрочному контракту или участие в первых шагах серьезного научного исследования, проекта.

ВОДОЛЕЙ

Возможны различные сюрпризы, в том числе и неприятные. Сейчас все происходит резко и неожиданно, в том числе изменение планов. Но не стоит падать духом — нежданная удача и внезапные открытия столь же вероятны, как и превратности судьбы.

Сейчас самое время продумывать новые проекты и начинать работу на перспективу. Данный период благоволит всему новому, направленному в будущее. Окружающим может показаться, что некоторые ваши задумки напоминают мечты или фантастические сценарии.

РЫБЫ

Не самые простые дни, а если к тому же вы не привыкли встраиваться в поток, вам действительно будет не слишком комфортно. Сейчас гораздо легче приспосабливаться к ситуации, чем что-либо менять.

Это сказывается на всех сферах жизни, не исключая и финансовую: активность снижается, появляется желание переложить решение важных вопросов на кого-то другого, даже себе в убыток. Время благоприятно для отдачи долгов во всех смыслах. Те, на кого вы делаете ставку, могут вольно или невольно вас подвести.