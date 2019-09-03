Астролог рассказал, когда в Украину придет "бабье лето"

Влад Росс составил прогноз погоды на осень.

Лето в этом году будет продолжаться и в сентябре.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"По моим прогнозам, никакого существенного похолодания первый месяц осени не принесет. 30 августа произошло новолуние, а оно – сухое, теплое, без дождей. Потому и весь сентябрь сложно будет назвать осенним месяцем", - отметил он.

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По словам астролога, только 28-29 сентября произойдет небольшое похолодание, и с этого момента осень начнет быть похожей на осень. Октябрь будет прохладным месяцем.

"Солнце будет в жестком квадрате к Сатурну, что всегда сулит похолодание, потому летняя погода точно закончится. В любом случае, первая половина октября будет прохладной. А вот во второй половине октября Сатурн – символ холода – сменится аспектом к Юпитеру, и с этого момента наступит "бабье лето", которое продлится до конца месяца", - заявил эксперт.

"После этого начнется соединение Сатурна с Луной и Плутоном, которые будут в квадрате к Марсу, что принесет резкое похолодание в последних числах октября и начале ноября. Причем перепад температуры будет настолько резким и существенным, что может внезапно заснежить в связи с вторжением арктического холода. Но до середины 20-х чисел октября нам о холоде беспокоиться не стоит", - добавил он.

Росс предупредил, что первые снегопады нас ждут в ноябре.

"В общем, украинцам снова повезло – отопительный сезон можно будет начинать позже", - резюмировал астролог.