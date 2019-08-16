Астролог рассказала, что нужно обязательно сделать до конца августа каждому знаку Зодиака

Сентябрь - это не только первый месяц осени, это еще и по старому исчислению на Руси начало Нового года, а в Новый год с долгами вступать не стоит, предупреждают астрологи.

До конца лета осталось всего две недели. Самое время задуматься над тем, как с пользой провести их.

Что нужно обязательно сделать до конца августа каждому знаку Зодиака рассказала эксперт, победитель российской «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа, пишет "СтарХит".

ОВЕН

Обязательно отдайте долги, если они у вас есть. Сентябрь - это не только первый месяц осени, это еще и по старому исчислению на Руси начало Нового года, а в Новый год с долгами вступать не стоит. Рекомендую в принципе всем знакам зодиака рассчитаться с кредиторами, а особенно Овнам, так как от них осень потребует крупных вложений. Деньги вам пригодятся на покупку чего-то необходимого и не дешевого.

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ТЕЛЕЦ

Поставьте, наконец, точки там, где давно стоят многоточия. Решите для себя окончательно, по какому пути вы идете: по тому, который выбирает сердце или выбирает разум. В большей степени вопрос касается личных взаимоотношений. Период у вас неоднозначный, возможно, причиняющий зудящую изнуряющую душевную боль. Не мучьте себя, осень вас наградит положительными эмоциями. Думайте о хорошем!

БЛИЗНЕЦЫ

Ваша печаль и депрессия, если они затянулись, скоро пройдут. Вспомните о том, что вы нужны себе и окружающим. Очень вовремя будет поездка к морю. Возможно, всего на три дня. Возможно, в одиночестве. Но вам как никогда необходима зона уединения и комфорта, чтобы обрести прежний баланс и силу. Эмоциональное истощение не приведет к результатам ни в одной сфере. Набирайтесь сил у природы.

РАК

То, что вам необходимо — наладить взаимоотношения с близкими. Это могут быть дети или родители. Вы не можете гармонично существовать в одиночестве. Вы созданы для семьи. Понимание со стороны близких — залог вашего успеха во всем. Поэтому, если у вас есть недопонимания с кем-то из родных или ближайших друзей, устраните его. Сделайте первый шаг навстречу, даже если он не принесет мгновенного результата. Вскоре все наладится. Не переживайте, но и бездействовать не стоит.

ЛЕВ

В гонке за своим счастьем вы что-то упустили. Нет ощущения, что чем-то пренебрегли? Возможно, забыли про тех, кто вам помог однажды или оказал поддержку в нужный момент? Если есть такое подозрение, не медлите, попытайтесь исправить ситуацию. Гордость — не лучший советник, когда речь идет о справедливости. Вы же сами уважаете только сильных духом, стойких, так будьте такими по отношению к другим, и признавайте свои ошибки, даже если очень это трудно принять. Осенью будет очень хорошее предложение по работе. Не упускайте шанса!

ДЕВА

У вас спокойный размеренный темп жизни. Вы долго к этому шли и наконец-то пришли. Все располагает к уюту в доме, гармонии внутри и взаимопониманию с близкими. Если все так, то просто наслаждайтесь. Если в чем-то чувствуете провал — не спешите менять что-то кардинально. Если дело связано с рисками — не рискуйте. Не давайте крупных денежных сумм в долг, не делайте вклады, не покупайтесь на легкие деньги. Все, что связано с деньгами, не стоит реализовывать в августе. Зима в этом смысле располагает больше.

ВЕСЫ

До конца месяца обязательно посетите места силы. Это может быть очень известное место, а может и нет. Главное — найти время, чтобы остаться наедине с самим собой и чем-то вечным. Силы вам пригодятся! Большая вероятность, что вместе с осенью придут домашние хлопоты (например, в виде ремонта), а это требует сил, немалых сил, но главное, что результат оправдает все ваши затраты.

СКОРПИОН

Сейчас время для «шага вперед». Кто-то решился на важный шаг в любви, кто-то выбрал новое творческое направление, а кто-то загорелся идеей открытия собственного бизнеса. Да, конец лета — хорошее время для того, чтобы основательно подготовиться к новому периоду. Берегите нервы, так как лето было не из легких. Думайте позитивно и знайте, что в ваших руках не только ваше благополучие, вы — центр для всех людей, которые вас окружают. На вас ориентируются и вас уважают именно за лидерские качества.

СТРЕЛЕЦ

Никаких поездок. Крайне неблагоприятное время для длительных командировок. Воздержитесь, если можете избежать дальних дорог. Особенно рекомендую не ставить на первое место карьеру и личные интересы. Сейчас как никогда благоприятный период для дел сердечных. Так что, если на кону нервы любимого человека или выгодное предложение съездить в командировку — выбирайте родных и любимых. Осень даст вам еще шанс реализоваться с наименьшими рисками и потерями!

КОЗЕРОГ

Если ставить вопрос: что сделать до конца августа, то ответ — заняться своим здоровьем. Больше находиться на природе, вспомнить о прогулках, беге, зарядке. Хороший повод попытаться избавиться от вредных привычек. А чего не делать? Не увлекаться чужими проблемами. Сосредоточиться исключительно на себе, вопреки безудержному желанию всем и во всем помогать. Это вы успеете всегда, а сейчас стоит избегать траты жизненной энергии. Вопрос здорового питанию тоже актуален. Следуют кушать больше зелени, белка и советую свежевыжатый сок, особенно грейпфрутовый.

ВОДОЛЕЙ

Один совет: сменить гнев на милость там, где это представляется возможным. Почему? Потому что вы натура увлеченная, целеустремленная, и можете не заметить в спешке, как ненароком «перегибаете палку». Ваш характер — ваше преимущество, но мягкость, уступчивость могут сыграть сейчас вам только на руку. Если рядом с вами (допустим, в подчинении) есть верные и преданные люди, вспомните о «прянике», отложите «кнут». Все добро вернется бумерангом в кратчайшие сроки. Если увидите, что именно сейчас кому-то необходимо протянуть руку помощи, сделайте это.

РЫБЫ

Нет ничего прекраснее, чем засыпая, понимать, что сделал абсолютно все. Это сейчас про вас. Максимум — вот что надо. Не жалея сил, выкладывайтесь на все 100 процентов. Дома, на работе, отдавайтесь приключениям. Все, с чем вы столкнетесь до конца месяца потребует полной отдачи, концентрации и фантазии. Не бойтесь рисковать, не бойтесь экспериментировать, советоваться, просить... Удача на вашей стороне. Отдохнуть можно будет и в конце года. Если выберете путь легче и проще, то можете упустить перспективу в дальнейшем. Не жалейте себя ради дела!