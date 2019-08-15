Гороскоп на 16 августа 2019: астролог рассказал, что звезды сулят каждому знаку Зодиака

Появился подробный гороскоп на пятницу, 16 августа, для всех знаков Зодиака.

16 августа – очень напряженное время. Старайтесь лучше контролировать свои слова и поступки, чтобы не спровоцировать конфликты с коллегами, друзьями и близкими, советуют астрологи.

Кроме того, 16 августа не стоит заниматься серьезной работой или участвовать в деловых обсуждениях, передает слова астролога Павла Глобы SlovoFraza.

Овен

На рожденных под знаком Овна полнолуние в августе 2019 года окажет достаточно благоприятное влияние – вы станете более целеустремленными и напористыми. Чем больше в вас будет энергии, тем больше денег вы сможете заработать (либо получить из других источников). Правда, задержатся ли эти деньги в кошельке – большой вопрос. При таком положении планет вы склонны их разбазаривать. Сумеете не пойти на поводу у планет – скопите приличную сумму, которую потратите на нечто очень важное и нужное.

Телец

Тельцам придется преодолеть немало препятствий, чтобы доказать не только другим, но и себе, что вы сильный, целеустремленный человек. Не опускайте руки: благодаря планетам, которые сейчас будут оказывать поддержку, вероятность добиться успеха высока. Соберите волю в кулак и идите напролом к цели. Если понадобится помощь, можете рассчитывать на поддержку близкого друга.

Близнецы

Близнецы в это полнолуние будут полны энергии и энтузиазма. Можете браться за новые дела: даже самые сложные задачи окажутся по плечу, если вы проявите терпение. Выходите за привычные рамки – пробуйте то, на что до сих пор не решались. Отличное время, чтобы заявить о себе: обновите резюме и разошлите потенциальным работодателям, вам обеспечен их интерес; начните рекламировать свои услуги через социальные сети – это привлечет много новых клиентов.

Рак

У рожденных под знаком Рака звёзды будут влиять на сектор денег. Если вам потребуется финансовая помощь – для старта собственного дела, крупной покупки, оплаты командировки, – она будет вам оказана. Причем, скорее всего, вам даже просить не придется – сами предложат. Не исключено, впрочем, что материальную помощь будете оказывать вы – например, коллеге, не рассчитавшему расходы на месяц. В период полнолуния вероятно получение незапланированной суммы – в качестве подарка или аванса за работу, которую еще предстоит сделать.

Лев

Планеты, которые скопились в вашем знаке словно говорят: “Мечтайте, и ваши мечты сбудутся!” Это действительно так, но будьте аккуратны и точны, формулируя желания. Тщательно подбирайте слова и избегайте двусмысленности. Звёзды усилят ваши и без того не маленькие амбиции. Вторая половина августа – удачное время для осуществления смелых новаторских проектов, начала собственного дела. Если речь идет об оказании услуг, то они окажутся очень востребованными, интерес клиентов будет расти как на дрожжах.

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Дева

Планеты, покровительствующие Девам, советуют в августовское полнолуние и после него обратить внимание на собственное здоровье. Это замечательное время, чтобы избавиться от вредных привычек, начать бегать по утрам или записаться в фитнес-зал. В личных отношениях избегайте ссор и пустых споров с близкими людьми. Используйте это время, чтобы разрешить семейные противоречия, поставить жирную точку в продолжительном и изнуряющем конфликте.

Весы

Если вы хотите достичь какой-то цели в ближайшее время, вам придется рискнуть. Риск при таком положении планет – дело благородное. Самые невероятные авантюры могут принести прибыль и даже славу. Инвестиции окажутся выгодными, приобретенный лотерейный билетик – выигрышным. Наибольший успех в этот период ожидает тех, чья деятельность связана с творчеством – муза будет рядом, она “нашепчет” вам потрясающие идеи!

Скорпион

Общение с противоположным полом у Скорпионов в момент полнолуния и после него в будет вызывать исключительно положительные эмоции. При таком положении планет очень часто завязываются романы по переписке. Обратите внимание на того, кто “постучится” в друзья в социальных сетях: у вас много общих интересов, схожие взгляды на жизнь и семью. Но вы не узнаете об этом, если не дадите собеседнику шанс, оставив без ответа его первое сообщение. “Привет, как дела?” – спросит он. Да, банально! Но дальше может быть куда интереснее и необычнее…

Стрелец

Продолжающийся в период августовского полнолуния негативный аспект Юпитера и Нептуна располагает к экстравагантности, беспорядочным поступкам, чрезмерным тратам. Однако есть большая вероятность в это время поправить свои финансовые дела за счет противоположного пола: если вы замужем, то речь идет о карьерном росте супруга. Ему могут повысить зарплату, он найдет подработку, а заработанное потратит на нужды семьи или на вас лично. Если вы одиноки, то вероятна встреча с весьма состоятельным мужчиной, который поразит щедростью в процессе ухаживаний.

Козерог

У Козерогов полнолуние и две недели после него – прекрасный период для развития личных отношений. Очень вероятно, что во второй половине августе вы влюбитесь “с первого слова”. Полюбят и вас, окружат заботой и вниманием, а через несколько месяцев предложат обменяться кольцами. Дорогие Козероги, не упустите последние недели лета – не сидите в четырех стенах: рискуете упустить встречу с тем, кто уготован вам судьбой!

Водолей

Нынешнее полнолуние проходит в знаке Водолея, а значит скучать вам сейчас не придется. Так, например, недавно завязавшиеся отношения претерпят существенные изменения. Сначала покажется, что роман вот-вот прекратится, так толком и не разгоревшись. Но затем станет ясно, что временное охлаждение приносит положительные плоды. Симпатия превратится в нечто большее, весьма похожее сначала на влюбленность, а затем – и на любовь.

Рыбы

Рыбам не стоит из-за полнолуния откладывать запланированные поездки.Путешествия, намеченные на это время августа, сложатся удачно, обещают звёзды. Если вы никуда не собирались, вполне вероятно что возможность куда-то уехать хотя бы на несколько дней появится внезапно, не упустите ее. Вдали от дома вы сможете абстрагироваться от проблем и обзаведетесь интересными друзьями.