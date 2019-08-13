Гороскоп на 14 августа 2019: какие знаки Зодиака ждут неудачи в этот день, а кому повезет

14 августа у многих появится возможность наладить контакт с нужными людьми, говорит астролог.

14 августа – хорошее время для профессиональных достижений. Не бойтесь быть смелыми и активными, а также уверенно демонстрируйте свои знания и навыки, говорится в астропрогнозе.

Астролог Павел Глоба дал прогноз для каждого знака Зодиака на 14 августа 2019 года, передает SlovoFraza.

Овен

Это наиболее удачный день для учебы. Соединение планет наделит Овнов сильной тягой к философским и религиозным проблемам. Идеально, если сдача важного экзамена, защита диплома или диссертации придутся именно на этот день.

Телец

Этот день символизирует личную ответственность за все происходящее вокруг. Тельцы могут это осознать и перестанут ждать помощи от окружающих. Сами ищите решение очень сложных жизненных задач!

Близнецы

14 августа у многих появится возможность наладить контакт с нужными людьми. Удачно будет продвигаться обучение новому делу, освоение творческих методов и систем, изучение народных промыслов. Также в этот день хорошо внедрять новые методы работы, осваивать современное оборудование.

Рак

Вероятно, сейчас Ракам не стоит надеяться на особые успехи в профессиональной сфере и на любовном фронте. Займитесь здоровьем, больше отдыхайте, при любой возможности отправляйтесь в поездки и путешествия.

Лев

Отправляясь в рестораны и кафе, не забудьте принять меры безопасности; особенно велика вероятность заполучить кишечную инфекцию. Не доверяйте как экзотическим продуктам и блюдам, так и методикам лечения. От недомоганий помогут избавиться проверенные средства.

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Дева

Возможно, пожилые представители знака Дева будут нуждаться в самореализации. Их активность и инициативность могут быть непонятны окружающим. Несмотря ни на что, найдите сферу применения своим способностям. Не сидите сложа руки!

Весы

Чувство долга и ответственность за любимого человека могут вынудить представителей знака Весы на кардинальные перемены. Без колебаний следуйте за любимым человеком. Для вас нет ничего невыполнимого.

Скорпион

14 августа вероятны проблемы, связанные с получением или передачей какого-то имущества, движимого и недвижимого. Вам необходимо очень внимательно относиться к каждой статье своих расходов.

Стрелец

Болезнь этого дня недолгая, и если ее удастся победить, вас ожидает продление жизни на 20-30 лет, а время для вас как бы остановится. Этот период благоприятен для закаливания, восстановительных процедур.

Козерог

14 августа нелегко придется детям от 2 до 4 лет: именно на них взрослые будут охотнее всего срывать свое скверное настроение. Дети разведенных родителей рискуют оказаться в незавидной роли яблока раздора, что, как вы понимаете, негативно повлияет на их развитие, “наградит” массой психологических проблем. Пользуйтесь малейшей возможностью продемонстрировать малышам свою любовь и нежность — они в этом особенно нуждаются.

Водолей

Этот день символизирует товарищество, дружбу. Друзья и особенно задушевные подруги будут готовы в любую минуту по первому зову прибежать к вам, чтобы выслушать, что-то посоветовать, просто посидеть рядышком, если вы вдруг загрустите. Цените все проявления дружбы и будьте благодарны тем, кто разделяет вашу жизненную ношу.

Рыбы

Этот период подходит для оформления бумаг, регистрации фирм. У Рыб может появиться возможность создать собственный бизнес или организовать творческий процесс. Аккуратность при составлении финансовых планов, ведении дел станет гарантом будущих успехов.