Олегу Виннику - 46: астролог рассказал, почему секс-символ Украины держит в секрете свою личную жизнь

Астролог также объяснил, как в ближайший год певец приумножит свою популярность и аудиторию.

31 июля отмечает свой день рождения певец Олег Винник. Его годовой соляр говорит о том, что ближайший год станет для него очень удачным. Такое мнение высказал в комментарии Главреду Влад Росси, отметив, что расположение звезд указывает на в целом благоприятную ситуацию в жизни артиста.

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"Олегу Виннику точно не грозит спад популярности. Скорее, наоборот, его ждет большое счастье, успех, востребованность, а также хорошую финансовую ситуацию. У Винника будет много гастролей, причем не только в Украине, но и за рубежом. У него открыт дом заграницы, а это значит, что его активнее будут приглашать выступать за рубежом. Не исключено, что рано или поздно он прорвет и российскую границу, пишет "Главред".

"Всегда говорил и продолжаю придерживаться этого мнения: Винник будет иметь грандиозный успех в стране под знаком Водолея – в России! Так что вся слава у него еще впереди. Юпитер – планета большого счастья и успеха – в гороскопе Олега Винника в знаке Водолея. Поэтому российские женщины скоро забудут о своих секс-символах, а будут сходить с ума и "стоять на ушах" из-за Олега Винника", - сказал астролог.

Как известно, Олег Винник не афиширует свою личную жизнь. Хотя все равно стало известно, что у него есть жена, которая подпевает ему на концертах, и уже взрослый сын.

"Поскольку Венера и Луна находятся в 12-ом доме гороскопа артиста – доме тайн, стремление держать в секрете свою личную жизнь вполне ожидаемо для Винника. Все объясняется просто: успех его сценической карьеры зависит от любви женщин "бальзаковского возраста", а его сценический образ никак не предполагает наличие у него супруги. Если личная жизнь Винника будет покрыта тайной, больше женщин его будут любить", выразил убежденность Влад Росс.

Он добавил, что Винник – довольно расчетливый человек.

"Венера и Луна у него в Деве. Это и говорит о том, что он рассудителен, расчетлив, продумывает все наперед и четко работает на определенную конкретную задачу. Для своего имиджа и образа он должен слыть человеком свободным, без семьи. - говорит эксперт - Вообще, Олег Винник – большой трудоголик. Однозначно можно сказать, что всего в жизни, в том числе славы и успеха, он добился самостоятельно, пройдя через испытания, мучения и препятствия. Он – из тех людей, которые "сделали себя сами".

Несмотря на то, что в гороскопе Винника Солнце во Льве, он не является типичным представителем этого знака Зодиака, добавляет эксперт:

"Скорее, по своей сути он – Дева с восходящими Весами. То есть в момент его рождения восходили Весы, а это - публика, любовь толпы, а также стремление человека рисоваться перед кем-то. Это и проявляется в стремлении артиста к славе и любви публики".

Комментируя участие певца в избирательной гонке в Аграрной партии Михаила Поплавского, Росс отметил, что Олег Винник – совершенно не политик.

"Ему эта сфера чужда. Можно даже сказать так: Винник и политика – это вообще разные и никак не пересекающиеся понятия. Этот человек совершенно не обладает "умениями", так необходимыми для политика: он не умеет лгать и изворачиваться. Он всегда говорит то, что думает и чувствует. Потому, когда он говорит, что любит Украину, а Россию считает врагом, он совершенно искренен. Об этом говорит оппозиция Марса к Урану и в квадрате к Меркурию в его гороскопе. Это – прямой и открытый человек, который немного темнит со своей личной жизнью (для конкретной цели), любит славу, но вовсе не стремится к власти", - резюмировал астролог.