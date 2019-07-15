В августе 2019 повезет четырем знакам Зодиака - прогноз астролога

Каким знакам Зодиака несказанно повезет в августе, читайте в гороскопе от Павла Глобы.

Астрологический прогноз на август 2019 года дал знаменитый астролог Павел Глоба.

Эксперт назвал несколько знаков, для которых август может стать отсчетом до новой и счастливой жизни, передает РБК-Styler.

Дева

Конец лета особенно скажется на представителях этого знака. И дело даже не в получении материальных благ, все будет гораздо серьезнее: в августе многие Девы наконец-то смогут перебороть свои страхи. У них получится одержать победу над внутренними демонами и научиться брать ответственность за себя. Если Девы смогут понять, в чем корень их проблем, их жизнь кардинально изменится.

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Весы

В августе 2019 года Весов ожидает исполнение давних желаний, которые перевернут их жизнь с ног на голову. Главное для представителей этого знака быть предельно внимательными и не упустить свой шанс. Павел Глоба советует браться за любое дело и не бояться потерпеть крах. Именно в августе Вселенная покровительствует Весам, только нужно избегать всех сомнений.

Водолей

В судьбу Водолеев в конце лета вмешается Луна. Она конечно же сумеет несколько запутать мысли, но не стоит опасаться сумасшедших идей, которые подкидывает Галактика. Водолеи имеют полное право сомневаться в верности своих поступков, но именно в такой неразберихе они смогут совершить какой-то поступок, который полностью изменит их жизнь.

Рыбы

В августе Рыбы почувствуют приток сил и энергии. Они смогут выполнять свою работу на "отлично", вкладывая в нее всю душу. Также Рыб ждет стабильность в финансовом плане и в любовных делах. Август 2019 года - прекрасное время для представителей этого знака Зодиака, чтобы принимать важные решения.

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