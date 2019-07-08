Астролог назвал знаки Зодиака, которые становятся лучшими семьянинами

У людей, рожденных под знаком Рака, почти всегда на первом месте – семья, говорит астролог.

8 июля отмечается Международный день семьи. Астролог Влад Росс рассказал, среди каких знаков Зодиака чаще всего встречаются любящие супруги и примерные семьянины.

Все знаки Воды очень привязаны к семье, своей второй половине и очень дорожат семейным очагом, заявил Росс в комментарии "Главреду".

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Самый семейный знак Зодиака – Рак. У людей, рожденных под этим знаком, почти всегда на первом месте – семья, для них это наивысшая ценность. Они очень привязаны к семье. Луна управляет этим Раком, этот знак – ее обитель.

На втором месте – Тельцы. Семейные ценности для представителей этого знака очень важны. Луна у этого знака – в экзальтации. Тельцы очень дорожат любовью, семейными отношениями, браком.

Третье место разделяют два других "водных" знака – Рыбы и Скорпионы. Эти знаки Зодиака – очень чувственные, заботливые и семейные. Хотя иногда что горячие Скорпионы, что изменчивые Рыбы могут посматривать "в сторону". Однако если они любят человека, то любят до конца.

Ранее астрологи прогнозировали, что на этой неделе, 8-14 июля, Тельцу улыбнется Фортуна, а Льва попытаются оклеветать.