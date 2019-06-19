Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых этим летом ждет большая удача

Каким знакам Зодиака повезет летом 2019 года, читайте в гороскопе удачи.

Гороскоп на лето 2019 сулит удачу для некоторых знаков Зодиака. Для каких именно, рассказали астрологи.

Среди счастливчиков - Близнецы, Раки, Львы и Девы, рассказали РБК-Styler астрологи.

Близнецы

Этим летом удача точно не отвернется от Близнецов. У вас будет получаться и продуктивно работать и ярко отдыхать. Незабываемых (в хорошем смысле слова) событий, приключений и сюрпризов будет предостаточно. У Близнецов также намечается светлая полоса в отношениях со второй половинкой. Ну, а для тех, кто еще не нашел свою любовь, судьба подготовила приятный сюрприз.

Рак

Раки, готовьтесь! В ближайшие месяцы вас ждет куча приятных встреч, романтических свиданий и прочих милейших моментов. Главное, не грустите о том, что прошло, и перестаньте уже томиться в одиночестве! Этим летом звезды сулят вам новую любовь, заманчивые предложения по работе и финансовый успех.

Читайте такжеАстролог назвал три знака Зодиака, которых ждут неудачи на этой неделе

Лев

Те, кто родился под покровительством этого знака Зодиака, станут этим летом настоящими везунчиками. Вы обретете уверенность в своих силах, и ни одна вершина не устоит под вашим напором. Главное - помните, что удача на стороне тех, кто в нее верит. Конечно, трудности на пути к успеху тоже возможны, но они будут минимальными и не затмят удовольствия от побед на всех фронтах.

Дева

Этим летом, в каком бы направлении вы не действовали, у вас все будет получаться на самом высоком уровне! И даже если у вас будут возникать какие-то трудности, то не отчаивайтесь - любую неприятность вам помогут преодолеть родные люди. И даже если вам будет казаться, что "все пропало" - на самом деле это не так. Фортуна несколько месяцев будет ходить за вами по пятам. Поэтому минутные огорчения моментально сменятся долгими яркими позитивными эмоциями. Девам будет везти как в делах амурных, так и в финансовом плане.