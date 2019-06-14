Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не станут богатыми

Гороскоп сулит проблемы с деньгами Овну, Рыбам и Водолею.

Среди знаков Зодиака есть такие, среди которых чаще всего встречаются бедные люди. Они бьются, как рыба об лед, а деньги к ним особо не идут.

Астролог Влад Росс в комментарии "Главреду" назвал пять знаков Зодиака, которые никогда не станут богатыми.

Овен. Этому знаку Зодиака деньги даются с большим трудом. Если в Весах Сатурн в благоприятном положении, то в Овне – наоборот, "падающий" Сатурн. Из-за этого Овен может быстро разбогатеть и так же быстро "прогореть".

Рыбы могут добиться финансового успеха только через любовь и любовников. А так, деньги к ним особо не идут. Но Рыбы и не являются особо притязательным знаком Зодиака. Это – небесный знак, как и Водолей.

Рыбы и Водолеи в этом плане очень похожи: они не привязаны к деньгам, деньги точно не являются тем, что их больше всего заботит в жизни. К богатствам представители этих двух знаков вообще не стремятся.

У Водолеев часто случается так, что сегодня они сказочно богаты, а завтра теряют часть своего состояния. Но особенность Водолеев в том, что они из-за этого особо не переживают.

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Вообще, Водолеи постоянно что-то выдумывают, затевают какие-то аферы, им все время удаются какие-то неожиданные прокрутки, которые оказываются выгодными для них. Надо признать, Водолеи – большие авантюристы и аферисты. Но их удача, финансовый успех и богатство – не устойчивы и не стабильны. Это традиционная история: Водолей может за год-два озолотиться, а потом все быстро потерять; он может за год сколотить состояние, враз заработать за короткий срок больше, чем за всю свою жизнь.

Не задерживаются деньги и у Близнецов. Это – слишком подвижный и ветреный знак Зодиака. Это – знак воздушной стихии. Удержать деньги в своих руках Близнецам очень сложно.

Львы тоже редко становятся богачами. Несмотря на то, что Лев – это царственный знак Зодиака, ему сложно сколотить приличное состояние, потому что представители этого знака – самые большие шопоголики, тратят налево и направо. Если в гороскопе у женщины Венера во Льве, то с такими очень сложно: они требуют крупных дорогих подарков, в них нужно серьезно инвестировать. Кроме того, Львы, получив богатства, могут просто разориться со временем. Под знаком Льва родились многие голливудские актеры: несмотря на то, что у них колоссальные гонорары, они их легко и быстро спускают в никуда.

Ранее астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которые рождены быть миллионерами.