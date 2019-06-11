День летнего солнцестояния: как он повлияет на знаки Зодиака

В день летнего солнцестояния закладывается некий фон событий на ближайшие полгода, говорит астролог.

Вечером 21 июня произойдет летнее солнцестояние. Точное время события - 18:55. Во время него Солнце поднимется на самую высокую точку и перейдет из Близнецов в знак Рака. Этот день знаменует начало астрономического лета, дни станут понемногу сокращаться, а ночи - удлиняться, вплоть до самого зимнего солнцестояния 22 декабря.

Что особенного ждет нас в этот день, рассказала "КП" астролог Марина Скади (Соколова).

По ее словам, в день летнего солнцестояния закладывается некий фон событий на ближайшие полгода. В этот день Луна находится в Водолее, что несет неожиданности, сюрпризы, встречи с интересными людьми, старыми друзьями. Собственные поступки, поведение других людей могут быть неординарными и непривычными. Возникает желание больше бывать среди единомышленников, говорить о политике, преобразованиях, проблемах науки, проводить время в интеллектуальных развлечениях, - отметила она.

Гороскоп на 21 июня: Овен

Для Овна этот день означает, что для успешного развития и достижения результата любые дела нужно разворачивать неспешно. Действия будут эффективны, если руководствоваться подсознательными импульсами. Доверяйте своим чувствам, логически вы не сможете объяснить ситуации и обстоятельства, в которых оказываетесь.

Гороскоп на 21 июня: Телец

Тельцам придется больше чем обычно перемещаться, двигаться, общаться. Но проявляйте бдительность, т.к. легкомысленные знакомства и излишняя доверчивость могут привести к материальным убыткам. Если вы пройдете обучающий курс и получите какие-либо новые знания в ближайшие полгода, они вам очень пригодятся в будущем.

Гороскоп на 21 июня: Близнецы

У Близнецов воображение может разыграться и создать множество картин как положительного, так и отрицательного толка. Восприятие информации становится достаточно субъективным, избирательным и нередко несоответствующим реальному положению дел. Многие ваши разговоры сводятся к личным и семейным делам.

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Гороскоп на 21 июня: Рак

Раки многих удивят своим стремлением к лидерству с использованием мышления, речи, связей, контактов, информации. Активность ваша выражается, прежде всего, через речь - энергичную, напористую, быструю. Информация и знания приходят к вам благодаря собственным действиям и активности. В нелегких условиях при необходимости усилий вы разрешаете жизненные ситуации.

Гороскоп на 21 июня: Лев

Львы работают на перспективу, поэтому вам может казаться, что ваши действия не приносят результата. Не делайте поспешных выводов, не останавливайтесь, будьте энергичными и не уходите в тень, иначе планы будут разрушаться. Вам нужно доказать свою значимость, а дальше лидерство будет складываться само собой.

Гороскоп на 21 июня: Дева

У Дев на первый план выходит интуитивное восприятие информации, вы чувствуете, что стоит за теми или иными высказываниями. В это время реакция на новости и мнение людей о чем-либо очень зависят от вашего настроения, хотя вам кажется, что все как всегда. Вы становитесь обидчивым к любым критическим замечаниям в ваш адрес, можете избегать общения из-за надуманных обид или позволить себе циничные выказывания.

Гороскоп на 21 июня: Весы

Для Весов, в целом, благоприятный период, в ближайшие полгода вы сможете позволить себе гораздо больше, чем в предыдущие годы. Вы сможете произвести положительное впечатление и получить желаемое, если реализация ваших планов связана с другими людьми. Многие родившиеся под этим знаком оформят брачные отношения или долгожданные официальные деловые союзы.

Гороскоп на 21 июня: Скорпион

Скорпионам сложно понять, к чему применить свою силу воли в ближайшие месяцы. Позитивная сторона этого периода станет очевидной, если вы по натуре решительны и предприимчивы, способны осознать, что реальность не всегда такова, какой кажется. Иллюзорные препятствия на вашем пути в конце концов исчезнут, а сознание того, что вы сделали все возможное для их преодоления, укрепит вашу уверенность в будущем успехе.

Гороскоп на 21 июня: Стрелец

У Стрельцов может быть сожаление о нереализованных возможностях. Либо, в противоположность этому варианту, вы склонны к необоснованному оптимизму, не желая развиваться и переносить испытания, в итоге оказываясь на ступень ниже. Если вы учтете свои ошибки и начнете всё заново, тогда в ближайшие полгода сможете достичь эффективных результатов.

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Гороскоп на 21 июня: Козерог

Козероги находятся в поиске себя, всплывают кармические темы и вы осознаете их последствия. Через кризис происходит ваш личностный рост. Следование долгу, обращение к опыту и согласие с совестью позволяет реализовать на практике полученные знания. Терпение и стойкость, соблюдение законов и порядков помогут приблизиться к цели.

Гороскоп на 21 июня: Водолей

Водолеи становятся более чувствительными и нервными. Вам хочется свободы, перемен, может появиться желание изменить привычное положение вещей. Душа требует чего-то захватывающего, поэтому в сказки и чудеса верится гораздо легче. В этот период полезно ориентироваться на долгосрочные проекты, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх. Следует хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на какие-либо условия.

Гороскоп на 21 июня: Рыбы

У Рыб - период внутренних противоречий, которые выступают в ближайшие месяцы на первый план. Вы не сможете четко определить свои цели из-за недостаточной серьезности ваших намерений или потому, что они изначально были порождены ошибочными или далекими от реальности предпосылками. Проблемы, которые встают перед вами, хотя и заводят вас в тупик, тем не менее, помогают поддержать стабильное положение, понять характер и обоснованность ваших поступков. Избегайте употребления средств, изменяющих сознание.