Раку повезет в делах, а Близнецы осуществят заветную мечту: гороскоп на неделю

У Тельцов сложившиеся обстоятельства самым благоприятным образом отразятся на финансовом положении.

Астрологи составили гороскоп на неделю с 10 по 16 июня.

Об этом сообщают "Факты".

ОВЕН. В вашем расписании не должно быть отведено место для отдыха, поскольку ожидается много великих и полезных дел. Чувство такта и личное обаяние позволят добиться впечатляющих результатов в работе. Ни в чем себе не отказывайте, что касается вкусненького.

ТЕЛЕЦ. Сложившиеся обстоятельства самым благоприятным образом отразятся на вашем финансовом положении, что не может не радовать. Даже если будут иметь место какие-то промахи и неудачи, уделять им слишком много внимания не стоит.

БЛИЗНЕЦЫ. Благодаря поддержке друзей и единомышленников получите прекрасную возможность утвердиться и громко заявить о себе в общественной работе. Наступает время осуществления глобальных замыслов и заветной мечты.

РАК. Фортуна покровительствует вам сейчас, так что можете браться за самые сложные задачи. Не скрывайте свои чувства, все равно они проявятся рано или поздно. Берегите то, чего уже удалось добиться.

ЛЕВ. Признав свои ошибки, сумеете значительно продвинуться по служебной лестнице. Пристальный интерес со стороны деловых партнеров и коллег способен сильно напрягать, поэтому нужно научиться не обращать на него внимания.

ДЕВА. Если будете действовать осторожно, аккуратно, при этом придерживая язык за зубами, сумеете добиться многого. Не стоит перекладывать наиболее важные вопросы на чьи-то плечи -- за вас вашу работу никто не сделает.

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ВЕСЫ. На службе от вас ждут сейчас инициативы, так что нужно подсуетиться и оправдать надежды, которые возлагает на вас руководство. В отношениях с близкими не исключены определенные сложности -- следует быть более сговорчивым, мягким, готовым к компромиссу.

СКОРПИОН. Дополнительная прибыль будет обещана вам только в том случае, если не станете слишком долго думать над принятием решений. В полной мере удастся проявить свои ораторские способности, что сыграет важную роль в серьезном деле.

СТРЕЛЕЦ. Сдержанность и благоразумие помогут избежать всяческих авантюр, в которые вас попытаются втянуть некоторые знакомые. Оставайтесь тверды в своих убеждениях, и тогда ваши идеи и начинания обязательно найдут поддержку у нужных людей и принесут прибыль.

КОЗЕРОГ. Категоричные решения вряд ли поспособствуют вашему дальнейшему продвижению вперед. Старайтесь всячески избегать даже маленьких конфликтов -- от них никакой пользы, только вред. Желательно не афишировать свои намерения.

ВОДОЛЕЙ. Плывите по течению, особо не заботясь о состоянии берега, к которому причалите. Судьба благосклонна по отношению к вам, поэтому можете особо не напрягаться. На службе продемонстрируйте железную выдержку и спокойствие.

РЫБЫ. Пришло время провести работу над ошибками и сделать необходимые выводы. Вполне вероятно, что не все будет складываться так, как вы задумали, но это не значит, что нужно опускать руки и падать духом -- в вашей карьере все только начинается.