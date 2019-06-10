Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака

Появился гороскоп на неделю, 10-16 июня.

Июнь в самом разгаре. Планеты на этой неделе будут крайне изменчивыми и очень непредсказуемыми, говорят астрологи.

На этой неделе, 10-16 июня 2019 года, придется расширить зону комфорта, потому что звезды и планеты могут заставить нас испытывать стресс. Кому-то это определенно пойдет на пользу, но большинству знаков Зодиака желательно остерегаться таких ситуаций, пытаясь проявлять осторожность во всех сферах жизни, рассказали астрологи SlovoFraza.

Овен

Последний рабочий день недели может заставить представителей этого знака Зодиака потратить все свои силы впустую. Стоит остерегаться импульсивности и грубости, злобы и зависти. Очень удачными днями будут понедельник, вторник и суббота. В эти дни Овнов могут ожидать серьезные изменения.

Телец

Наиболее опасными днями для Тельцов станут 13, 14 и 15 июня. В эти три дня нужно быть как можно ближе к семье, к близким и друзьям. Уединение может стать причиной депрессивных мыслей. В остальные дни можно стараться преуспеть в чем-то, но только в одном направлении.

Близнецы

Грядущая неделя может стать для Близнецов временем расставаний, ссор и конфликтов. Среди тех, кто уйдет из жизни Близнецов, будет много неприятных личностей. Люди проявят свою истинную сущность, покажут свое настоящее лицо.

Рак

Ракам астрологи настоятельно рекомендуют заняться домашними делами и решить проблемы, связанные с финансовой сферой. Начало недели будет стандартным, но в пятницу и в воскресенье 14 и 16 июня жизнь окрасится в самые яркие краски. В конце недели может произойти нечто важное.

Лев

Львам стоит сфокусировать свое внимание на финансовых делах. Не нужно пропускать оплату за квартиру, влезать в долги и брать кредиты. Первые два дня недели могут стать самыми продуктивными для Львов. Что до остального времени, то ближе к выходным настанет идеальное время для отдыха и общения. Оставаться в одиночестве настоятельно не рекомендуется. На этой неделе люди могут распускать о Львах слухи и сплетни. Единственной причиной для этого является зависть.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог рассказала, что звезды нам пророчат

Дева

Девы могут столкнуться со лживой информацией. Возможно, придется расстаться с некоторыми бесчестными людьми. Прощать стоит только тех, кто подводит впервые. Всем, кому шанс на исправление уже давался, дарить его снова не желательно. Вполне возможно, что одинокие Девы встретят на этой неделе свою любовь.

Весы

У Весов намечаются проблемы в сфере финансов и на работе. В незапланированные поездки лучше не отправляться, потому что есть риск срыва планов. При всем при этом связи с окружающими могут разрушаться без особых на то причин.

Скорпион

Привлечение любви — вот основная задача Скорпионов на эту неделю. 14 и 15 июня их ожидает большая удача в этой сфере жизни. На эти дни можно смело планировать романтические свидания и знакомства. Обаяние Скорпионов вырастет многократно, поэтому им также удастся победить своих врагов в финансовой и деловой сферах, добиться признания начальства и коллег.

Стрелец

Для Стрельцов самыми неудачными и неблагоприятными днями недели будут понедельник и вторник, но стоит выделить два самых благоприятных дня — пятница и воскресенье. Возможны материальные потери, но они будут оправданы, так как это вынужденные покупки. В общении с людьми астрологи рекомендуют Стрельцам избегать ссор.

Козерог

На этой неделе Козерогам лучше избегать излишеств. Во-первых, это касается сферы финансов. Покупки должны быть умеренными, как и работа. Нужно уметь отдыхать от дел и браться только за самое важное, избегая неумеренности и недальновидности.

Водолей

Для Водолеев неделя может быть довольно нервозной и непростой. Стрессы могут приводить к ухудшению качества ночного сна. Также необходим своевременный отдых, особенно в начале недели. В конце недели Водолеи смогут обрести силу воли — у них появится желание бороться и побеждать любой ценой. Могут появиться новые стремления и цели, что довольно хорошо скажется на мотивации и настроении.

Рыбы

Рыбам, которые находятся в отношениях, стоит попробовать совершить любовный подвиг, посвятив всё свое время любимому человеку. Вторая половинка это оценит по достоинству. Благоприятно на любовных делах и на отношениях в семье скажется перестановка мебели. Это поможет наладить гармонию и стабилизировать потоки позитивной энергии. Помощь людям — источник будущей удачи.