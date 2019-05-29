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Отложите дела: астрологи предупредили об опасности 29 мая

04:48, 29 мая 2019
Астрология
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Зато среда будет удачной для торговых дел, судебных заседаний, командировок / Иллюстрация из открытых источников

Убывающая Луна переходит под покровительство знака Зодиака Овен. Будьте осторожны, повышенная импульсивность и опрометчивость в ваших действиях могут спровоцировать неприятности.

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Астрологи советуют отложить дела, требующие точности и продуманности. Велика вероятность, что вы допустите ошибку. Важные переговоры отложите на более благоприятный период.  

Зато среда будет удачной для торговых дел, судебных заседаний, командировок и даже переезда. 

Как сообщал УНИАН,  ранее астролог предупредил об угрозах 28-31 мая.

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Теги: #Луна#астролог#Гороскоп