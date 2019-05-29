Отложите дела: астрологи предупредили об опасности 29 мая
04:48, 29 мая 2019Астрология
154 0
Астрологи советуют отложить дела, требующие точности и продуманности. Велика вероятность, что вы допустите ошибку.
Зато среда будет удачной для торговых дел, судебных заседаний, командировок / Иллюстрация из открытых источников
Убывающая Луна переходит под покровительство знака Зодиака Овен. Будьте осторожны, повышенная импульсивность и опрометчивость в ваших действиях могут спровоцировать неприятности.
Читайте такжеГороскоп на лето 2019: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака
Астрологи советуют отложить дела, требующие точности и продуманности. Велика вероятность, что вы допустите ошибку. Важные переговоры отложите на более благоприятный период.
Зато среда будет удачной для торговых дел, судебных заседаний, командировок и даже переезда.
Как сообщал УНИАН, ранее астролог предупредил об угрозах 28-31 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter