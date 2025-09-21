Это произошло еще в июне, однако известно стало только сейчас.

В результате российской дроновой атаки на Одессу был уничтожен дом участницы кулинарного шоу "МастерШеф" Екатерины Дубчак.

В пятом выпуске нового сезона девушка рассказала, что в момент налета российских беспилотных летательных аппаратов в доме находилась только ее мама. К счастью, ей удалось спастись, однако их дом подвергся сильным разрушениям:

"Это был прилет "Шахеда" в мой дом. Пока что нам негде жить. Мой дом сгорел. И мы собираем документы и ждем, что нам скажет комиссия: можно ли восстанавливать дом на том месте, или будет предоставляться какое-то другое жилье".

Согласно Instagram Екатерины, это произошло еще 10 июня, когда оккупанты запустили по городу более 10 дронов-камикадзе. В результате той атаки погибли двое мужчин, еще девять человек пострадали. По словам девушки, уничтожен не только ее дом, но и соседние.

Как сообщал УНИАН, во время одного из массированных обстрелов Киева задело и квартиру судьи шоу Ольги Мартыновской. К счастью, в момент атаки там никого не было.

