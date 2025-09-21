Артист гостеприимно встретил коллегу.

Украинский певец Михаил Хома, который ранее отказался от своего сценического образа Дзидзьо и назвал причину, порадовал поклонников новым видео. В частности, он показал ужин со звездным коллегой.

Речь идет о его друге-певце Александре Пономареве. Именно он пришел к артисту домой на плов, который тот приготовил собственноручно. Также Дзидзьо добавил к блюду салат из помидоров, лука и базилика, а еще предложил соус. Видео этой встречи артист опубликовал в своем Instagram.

"Ко мне на плов заехал Александр Пономарев. Приглашаем вас к нам на плов", - подписал ролик Дзидзьо, в котором гостеприимно угощал Пономарева.

Реакция сети

Подписчики Дзидзьо начали активно реагировать на видео в комментариях:

"Но и вкусно"

"Боже, но ведь оно все пахнет аж сюда"

"Очень аппетитно"

"Супер! Хороший стол, хорошая компания"

"Ой, невозможно удержаться от такой вкуснятины".

Напомним, ранее Александр Пономарев поздравил Дзидзьо с важным праздником. Артист также подчеркнул отличное чувство юмора друга, с которым они вместе прошли уже немало испытаний судьбы.

