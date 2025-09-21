Герцогиня Эдинбургская Софи является женой принца Эдварда, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа.

Во время государственного визита в Великобританию первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп снова привлекла внимание своим выбором одежды.

Как пишет Hello, если в начале поездки все обсуждали ее шляпу Christian Dior и желтое платье Carolina Herrera на государственном банкете, то менее замеченным остался образ, который удивительно напоминает гардероб герцогини Эдинбургской Софи.

После встречи с королевой Камиллой Мелания появилась в замшевом костюме в теплых осенних оттенках: каштановой куртке от Ralph Lauren, светлых брюках Loro Piana и обуви в тон с фирменной золотой пряжкой.

Видео дня

Именно куртка стала главным акцентом, ведь она почти идентична той, в которой герцогиня Софи позировала для портрета с принцем Эдвардом на их серебряную свадьбу в саду поместья Бегшот-Парк.

Хотя первая леди США славится любовью к драматическим головным уборам, на этот раз ее образы удивили многообразием и стали объектом новых модных сравнений.

Напомним, на торжественном приеме в честь визита президента США в Великобританию первая леди и королева Камилла надели платья в цветах украинского флага.

