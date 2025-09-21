Самой главной чертой любовных отношений является совместная забота.

В отношениях со своим партнером мы любим, даем, получаем, из-за чего в идеале эти обмены ощущаются сбалансированными и полезными. Однако если один из партнеров начинает постоянно брать больше, чем давать, то его любимый человек будет чувствовать, что его используют. Об этом пишет американский психолог Марк Треверс для Forbes.

"На бумаге это очень явно выглядит как эксплуатация. Но в реальном партнерстве, в повседневной жизни, это может не стать очевидным сразу, как только это начнет происходить. Очевидные измены, такие как неверность, обман или уход, явные как день; с другой стороны, использование кого-то в своих интересах, как правило, происходит медленно. На самом деле, некоторые люди могут даже считать это нормальным в контексте сложных обменов в отношениях", - объяснил специалист.

Поэтому Треверс назвал два самых ярких признака того, что ваш партнер может вас использовать.

Их поддержка является очень условной

Самой главной чертой любовных отношений является совместная забота, а именно готовность двух партнеров помогать друг другу через заботу. Одно из исследований показало, что счастливые, стабильные пары обычно держатся на основе совместной заботы.

"То есть в здоровых отношениях партнёры дарят друг другу, потому что любят друг друга; они хотят видеть друг друга счастливыми, довольными и поддерживаемыми. Но в нездоровых отношениях, наоборот, дарение обычно является средством для достижения цели", - предупредил Треверс.

Психолог объяснил, что токсичный партнер может поддерживать другого только тогда, когда знает, что получит что-то подобное взамен. Также он может напоминать обо всем, что сделал для другого.

"Другими словами, то, что для неискушенного глаза может казаться щедростью, на самом деле, при ближайшем рассмотрении, является эмоционально манипулятивной формой учета. Рассмотрим, например, партнера, который помогает другому готовиться накануне стрессовой презентации на работе. Только через неделю он вдруг начинает использовать эту помощь как рычаг для достижения чего-то, чего он хочет", - подчеркнул специалист.

Поэтому эксперт советует подумать, как вы чувствуете себя после того, как ваш партнер вам в чем-то помог.

"Или вы колеблетесь просить о помощи, потому что знаете, что позже придется как-то отблагодарить? Или вы чувствуете больше долга, чем благодарности, когда ваш партнер делает для вас что-то приятное? Это лишь несколько признаков того, что ваши отношения могут быть подвержены эгоистическим интересам вашего партнера", - отметил Треверс.

Ваши потребности редко принимаются во внимание

В одном из исследований говорится о том, что здоровые отношения требуют определенной чуткости. Любовь требует от человека навыка настроиться на внутренний мир партнёра, а также реагировать на него с заботой и внимательностью.

"Однако, когда один из партнеров начинает использовать другого, его чуткость, скорее всего, станет очень избирательной. Другими словами, он может проявлять внимание только в тех моментах, когда это приносит ему пользу", - сказал психолог.

К примеру, если ваше настроение начинает влиять на его комфорт, то он может сделаете для вас что-то приятное. Однако в других случаях, такой партнер, вероятно, будет пренебрежительным, если ваши потребности будут требовать хотя бы небольших жертв.

По словам эксперта, если ваш партнер решает слушать и реагировать только тогда, когда ему это удобно, то эти отношения станут асимметричными.

"Попробуйте вспомнить, когда в последний раз ваш партнер менял свои планы или поведение исключительно ради вас, а не ради себя. Может ли он делать это регулярно? Может ли он идти на жертвы, не проявляя открытой обиды? Может ли он идти на компромиссы, не пытаясь сначала договориться с вами? Если вам трудно вспомнить последние примеры таких взаимодействий в ваших отношениях, это должно побудить вас серьёзно задуматься над своей ролью в жизни партнёра", - предупредил Трэверс.

